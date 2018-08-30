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不是江振誠　首位台籍米其林星廚返鄉獻藝

記者陳致宇／台北報導2018/08/30 17:56
▲前美國拉斯維加斯永利酒店的中餐廳「永利軒」主廚陳辰朗，是首位獲得米其林殊榮的台灣籍廚師。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）
▲前美國拉斯維加斯永利酒店的中餐廳「永利軒」主廚陳辰朗，是首位獲得米其林殊榮的台灣籍廚師。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

台北今（ 2018 ）年首度列入《米其林指南》評選城市，掀起一股摘「星」熱潮，第一位獲得米其林肯定的台灣籍主廚，其實是現任公主遊輪廚藝總監陳辰朗，今（ 30 ）日返台獻藝，利用中西合併的料理手法，將台灣食材賦予不同樣貌，並透露事業版圖將拓展回亞洲。

美國拉斯維加斯永利酒店的中餐廳「永利軒」，曾於 2008 年與 2009 年連續獲得米其林一星殊榮，是北美唯一一家獲肯定的中餐廳，當時餐廳主廚就是來自台灣的陳辰朗。


▲片皮鴨肉搭配生菜、水果，醬汁加入花生增添風味，成為烤鴨的創新吃法。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

陳辰朗今日至 9 月 1 日受台北晶華酒店邀請，返台擔任客座主廚，帶來一系列中西合併的星級料理。他大讚台灣食材豐富多元，「兩手空空」過來就能烹調出米其林等級料理。


▲嫩煎干貝淋上牛尾醬汁，底下一層薯泥及如口即化的牛肉，看似是西餐的料理手法，但調味卻有著中菜的靈魂。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

其中一道「北京烤鴨沙拉」，片皮鴨肉搭配生菜、水果，醬汁是以油、蘋果醋、醬油調製，裡面還加入花生增添風味；甜點「香草雲吞布蕾佐新鮮莓果及紅酒汁」，上面一片薄薄的焦糖，吃起來像是雲吞，卻又有布蕾的味道，非常有陳辰朗個人特色。


▲香草雲吞布蕾佐新鮮莓果及紅酒汁，吃起來像是雲吞，卻又有布蕾的味道。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.30）

陳辰朗透露，未來計畫將事業版圖拓展回亞洲，讓更多人吃到他的料理。台北晶華酒店則表示，餐宴消息一公布即有 8 成訂位，目前座位數所剩不多。

關鍵字米其林台灣公主遊輪陳辰朗晶華酒店美食江振誠
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