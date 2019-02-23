不少男性朋友會看A片，也愛色情漫畫，你曾想過色情漫畫的畫家都是哪些人嗎？如果你以為畫這些A漫的都是男畫家，那可就錯了！最近日本一位色情漫畫家為了宣傳作品，首度在網路上曝光自己的「真面目」，沒想到竟是一位身材姣好的大正妹，讓不少網友驚呼連連。

這本即將發行的A漫名為「我的第一次，就交給你了(私の初めて、キミにあげます)」，畫面相當少女，不過內容卻有不少讓人臉紅心跳的橋段，作者「西沢5㍉」，又被網友稱作「西澤老師」，過去她從未曝光長相。這次為了宣傳，她在推特PO出自己與新作的合照，跌破眾人眼鏡，因為這位色情漫畫家不僅是位女性，而且長的還非常漂亮，一對水汪汪大眼，雙峰傲人，甜美又性感，讓不少男性網友直呼「戀愛了！」

不少網友看到「西澤老師」的照片後紛紛表示，「老師竟然是女生？我到現在還是不敢相信！」、「我以為作者是男的…」、「沒想到是正妹…很難想像會畫這類的漫畫」、「西澤老師讓我戀愛了！」