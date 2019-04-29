據台中市政府地政局統計資料顯示，台中市今年第一季買賣移轉以西屯區、北屯區最多，皆維持單季千棟的水準，其中西屯區因陸續交屋放大量能，加上新屋交易多以中大坪數、高總價產品為主，交易量年增約24%，主因為買氣遞延，七期高價宅交易量今年由谷底翻紅。

信義房屋七期朝富店店長簡剴延分析指出，排除交屋因素，最主要是前幾年累積的買氣於今年遞延出籠，不僅低總價市場較以往熱絡，中大坪數的高價宅更是自去年底開始交易增加。

據實價登錄數據，去年10月到今年2月，西屯區總價5,000萬元以上的交易共有22筆，大多位於七期重劃區內，其中知名建案大陸工程「寶格」於去年10至12月皆有成交揭露，36樓戶成交單價72.5萬元，總價約1.2億元；15樓戶成交單價67.6萬元，總價約1.33億元，兩筆交易分別創下近一年單價與總價新高紀錄，據了解，新春期間也有售出2戶，但實價登錄尚未揭露。

另外，寶輝「秋紅谷」近期也有交易紀錄，去年12月14樓戶以每坪60.9萬元，也以高總價逾1.1億元成交，顯示豪宅市場的復甦跡象。

此外，北屯區今年第一季移轉棟數雖僅次於西屯區，但較上季下滑，來自於基期墊高緣故，信義房屋民俗公園店店長謝明哲表示，北屯區集中在去年第四季交屋，但自住買氣回溫，房市量能仍可期。