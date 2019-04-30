南港近年面臨房價大修正，不少投資客難敵房貸壓力急於出售，其中南港經貿園區多為百坪名宅，較少買方有能力接手，因此部分屋主趁著今年第一季買氣回籠，選擇降價1-2成，賠售數百萬元至千餘萬元脫手。

信義房屋南港站前店店長黃薏庭指出，不少投資客當初看好南港經貿園區發展，搶購指標性名宅，2013至2014年間碰巧遇上房市高點，總坪數70坪以上成交單價大多「坐8望9」，甚至出現最高每坪百萬的行情，近年遇上房市盤整期，導致房價重挫，部分屋主賠售近2成才加快去化速度，不過均價目前穩定於7字頭。

實價登錄顯示，「日升月恆」、「大同璽苑」、「高過岸」、「名豐時藝」等高總價新成屋，近年都有不少認賠售出個案，其中「日升月恆」2017年6月17樓戶賠售3708萬最多，去年9月一筆15樓交易，以單價73.9萬元、總價6738萬元售出，但相較買價8350萬，該戶也賠了1612萬元。

不過，同樣位於經貿園區的名宅「大同璽苑」，除個案降價求售外，也不乏小賺案例，像是去年1月5樓戶賺了654萬元、12月13樓戶也小賺97萬。黃薏庭分析，「大同璽苑」因預售時間相對更早，當初行情均價約落在5至6字頭，對照目前7字頭市況，仍比當年取得單價略高，免於賠售出脫。