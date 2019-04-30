連鎖美式賣場好市多（ COSTCO ）許多商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品吸引搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。近日，一名女網友在臉書分享賣場販售的一款雞肉，不僅 CP 值超高、料理方便，更是減脂人的最愛，貼文立刻引發網友熱烈回響。

原 PO 在臉書社團《 COSTCO 好市多商品經驗老實說》分享一款賣場販售的雞胸肉，寫道「好市多的雞胸肉好讚、好便宜，對於正在減脂的人來說，這個價格太好了」，文末附上眼冒愛心的表情符號。照片中可見，這款雞胸肉一組有 6 小包，價格依重量不同，落在 420 元左右。原 PO 買回家後，自行用塑膠袋分裝成 14 小塊冷凍，待料理時方便使用。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好吃！炒的超嫩」、「拿來炸鹹酥雞超好吃」、「我減脂也都是買好市多的雞胸肉！」「這個好吃，炒、烤，都好吃」、「真的很便宜又超方便！真空包裝容易保存」。

不過，也有網友認為「比較後覺得傳統市場的比較好吃，我都從傳統市場買回來之後，抽真空丟冷凍」、「買這個被家裡嫌棄太軟爛沒口感！」「價格應該沒有傳統市場來得便宜，但方便性倒是真的」、「傳統市場的比較沒腥味」、「雞胸肉真的不好吃，但的確是減肥主餐首選」。