小朋友好奇心旺盛，總是抓到什麼就往嘴裡放，也讓家長頭痛不已。一名男網友透露，將滿一歲的兒子竟把一隻「喇牙」（白額高腳蛛）屍體放進嘴裡狂嚼，嚇壞一票大人，也讓他好奇 po 文詢問「你的孩子吃過什麼令人膽寒的東西？」

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，快要滿一歲的兒子跟著老婆回娘家玩，因為玩具搶不過比較大的孩子，只好默默地獨自待在角落，等到老婆注意到時，卻發現兒子不知從哪抓來一隻「喇牙」屍體放進嘴裡嚼，大人們看到全都嚇得趕緊阻止，兒子因此大哭，嘴邊還掛著「喇牙」的屍體殘渣。

事後老婆傳訊告知原 po ，但他卻鎮定地回「濕的還是乾的？」更說「如果是乾的，就是中藥；如果是濕的，就是有機食品了」，事後也把這段對話截圖 po 網詢問「你的孩子吃過什麼令人膽寒的東西？」

許多網友們看完後也分享起自家孩子的驚人之舉，「蚊香……啃餅乾一樣」、「我家老大小時候超愛吃馬陸，平常是個動作慢慢的小孩，看見馬陸衝過去抓起來就往嘴裡扔，動作超快」、「我大伯兒子吃過蟑螂」、「我弟吃過自己的大便，從自己的尿布挖出來吃」、「我兒吃蟑螂…把蟑螂從他嘴裡挖出來以後，我從此再也不怕蟑螂了」、「我國小時候的同學弟弟吃了一條肥滋滋的蠶寶寶」、「看完留言，覺得小女兒吃狗飼料也沒什麼了」。