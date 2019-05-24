▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲小孩在聯絡簿畫上千軍萬馬的兩軍交戰圖，引發網友熱議，稱讚這位小畫家有天分。（圖／翻攝自爆廢公社）

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小孩子最喜歡在作業本上信手塗鴉，雖然通常只是隨筆亂畫，但有時也會遇見特別具備天分的小孩，很認真地把塗鴉昇華到大作的層次。有網友在臉書社團《爆廢公社》分享了一張照片，照片中可以看見聯絡簿被用鉛筆畫上千軍萬馬、兩軍交戰的場景，畫面生動有趣、氣勢磅礡，引發網友討論，紛紛從畫中找亮點。

有網友在臉書社團《爆廢公社》分享了一張照片，並且寫下「這孩子一定是個人才。」還標註了「安親班老師日常」的關鍵字。照片中可以看見小孩子在聯絡簿上畫下密密麻麻的兩軍交戰圖，細節毫不馬虎，對峙的兩方，一方是騎兵奮勇衝鋒；一方則是拿著盾牌長矛的輕步兵以及弓箭手的混合。戰場上小兵姿態各異，戰場旁還有將軍騎在馬上發號司令，身旁站有數名掌旗兵。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛從圖中找亮點，有人發現其中一位小兵看起來不太一樣，似乎是背對戰場想要離開；有人發現一位騎兵身形不穩，應是正要墜馬的瞬間被捕捉下來；還有網友注意到戰場旁的兩支旗幟，其中一面顯然是中華民國的青天白日滿地紅國旗，另一面則搞笑寫著「OMG」字樣，似乎戰爭之慘烈，連掌旗兵都為之驚訝。

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▲網友表示，「報告老師，有一個想要澇跑」。（圖／翻攝自爆廢公社）
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▲即將墜馬的瞬間。（圖／翻攝自爆廢公社）
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▲謎樣的「OMG」之旗。（圖／翻攝自爆廢公社）

大開眼界的網友在底下留言回覆，「人才啊」、「冰與火之歌？」、「豐富的想像力一直是小朋友的優勢」、「該有的人物動態都有，這真的該好好培養」、「老師在上課的時候底下的孩子已經經歷一場世界大戰了！」、「玩世紀帝國嗎？」、「有出現中華民國國旗，國軍人才招募中心出動吧」。

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