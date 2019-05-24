彰化一名網友薪水只有 2 萬 4000 元，雖然吃公司又住家裡，但扣掉很多費用以後存下來的卻很少。一開始引來其他網友關注並同情，不過他的最後一句話卻讓情勢大逆轉，讓很多人跪著叫他乾爹。

這名網友在「爆廢公社」貼文表示，自己月收入只有 24K ，雖然吃住都靠家裡，但這麼低的薪水扣掉生活費存不了多少錢。「飲料 100 （元）× 30 （天）= 3000 （元）、菸 140 （元）× 30 （元）= 4200 （元）、手機月租 800 （元）、油錢 2500 （元）」他解釋，飲料 100 元是超商買純喫茶， 1 瓶 25 元每天喝 4 瓶，從早上起床喝到睡覺，累積 10 年的習慣比戒菸還困難；油錢花費是到了休假、休息時間，開車出門閒晃的費用。

網友看完以後就幫他想很多辦法「戒菸戒飲料後，你一個月可以存 7200 」、「手機月租也太高，找吃到飽月租也可以省一半」、「需要給你勞工局的電話嗎」之類的。但原 PO 最後加了一句話，就讓廣大網友跪倒了。

他原本抱怨 34 歲年紀平常都超時工作，薪水卻如此微薄，但想到都努力 10 幾年了，「怎麼可能說換就換？」不過他提到「我爸已經半退休了，只是他愛掌權，還不想完全退休。對了……我在自家工廠上班。」這句話，讓所有網友跪倒「其實你老爸已經在幫你存錢了吧，現在給你的越少將來就能給更多，車、房、工廠都有了還存錢幹嘛」、「炫耀文認證」、「重點：自家工廠」。