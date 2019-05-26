一名不到25歲的女性上班族，家裡負債，身為老大的她為盡孝道，一天打三份工還債，背負龐大的經濟壓力，另一方面也因為男友不斷逼婚，有著緊繃的感情壓力，在工作、負債、愛情三方多重壓力下，讓她身心俱疲，出現睡眠障礙，失眠長達3個月，合併情緒困擾和憂鬱焦慮，最後忍不住求助精神科，在藥物幫忙和醫師開解下，情緒和失眠問題漸漸改善。

收治該患者的開業精神科醫師楊聰財表示，按照台灣醫學會標準，每周至少3天以上失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作即稱失眠，其時間超過1個月以上就稱慢性失眠，而臨床中確實觀察到，連續一周睡不好覺的人，大多合併一定程度的身心障礙狀況，兩者形成一種惡性循環，此時就應該就醫。

楊聰財說，工作、家庭、愛情是多數人的壓力來源，或多或少會出現憂鬱情緒，當憂鬱情況嚴重到出現9大症狀，如情緒低落、做事提不起勁的核心症狀，以及體重減輕、睡眠障礙等生理症狀，還有精神遲滯、疲勞缺乏活力、精神不集中、無價值感或過度不適當的罪惡感、反覆想到死亡等精神症狀時，核心症狀加上其他症狀共出現或超過5項一定要就醫。

楊聰財表示，心理問題造成失眠時，可考慮使用藥物治療，抑或是安排家庭協談、伴侶協談等心理治療，依照每個人病況不同判斷治療時間的方式及長短，有些人在1個月就能恢復正常作息，也有人反覆發作，迴盪在情緒和睡眠障礙裡，甚至有人治療超過一年。

楊聰財強調，「睡眠」是健康第一根柱子，但上班族普遍都有多重壓力引起失眠狀況，壓力來源包含工作、照顧長輩、伴侶互動、小孩教養等，如果長時間下來仍無法解決，千萬別吝於就醫，應主動尋求精神科與心理衛生專業人員做進一步協詢。