全球有超過 3 分之 1 的人口過重，為了保持良好身材，許多人靠著運動、節食減肥，甚至有人會服用不健康的減肥藥，最後效果有限又傷身。如今有澳洲研究指出，原來「吃土」就能夠有效減肥，因為土壤能夠包覆脂肪、排出體外，不被人體吸收。

綜合外國媒體報導，澳洲南澳大學（University of South Australia）指出，研究原本尋找改善吸收抗精神病藥物的新方法，豈料卻意外發現，土壤能夠吸引脂肪，將脂肪給包覆住，也因為內臟器官不會吸收土壤，所以被包覆的脂肪會直接通過消化系統、排出體外。

大學研究人員對此進行實驗，並將白老鼠分為 2 組，其中 1 組老鼠吃下含有「奧利司他」（Orlistat）的減肥藥，另一組老鼠則吃下名為「蒙脫石」（Montmorillonite）的土壤，實驗結果顯示，「吃土」的老鼠有較好的減重效果。

報導指出，克萊夫（Clive Prestige）博士表示，「蒙脫石」這種材料時常被認為是安全的，並且廣泛用於食品和營養品中，治療像是急慢性腹瀉，或者外用於預防和治療接觸性皮炎等；不過「吃土可以治療肥胖」的研究仍在進行當中，究竟是否可行，得等到臨床實驗成功，才能真正應用在相關食品上。