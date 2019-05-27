男生對心儀的女生常會送花表心意，但俗話說的好「男追女隔層山」，若女方沒興趣的話，可能就會變成騷擾了。近日大陸一名男子想送花給心儀女子，他委託外賣平台的外送小哥幫忙，沒想到收花的女子死活不肯下來，讓外送小哥心急如焚，怕花送不出去會得差評。而旁邊拍攝影片的路人都忍不住大笑，更有網友誇張表示「既然女生不喜歡送花的主人，外賣小哥你就自己上了吧」。



從影片中可以看到，這名外送員抱著兩束花，站在街道上等不到樓上的女子下來領花，情急之下只好大喊，「甜甜，你下來啦，你愛不愛他是你的事，你把花拿去，花不拿去的話，我們要挨差評的啊。」而旁邊的路人看到這一幕都忍不住大笑，還拿起手機拍攝，這讓外送小哥心裡「有苦說不出」，好不容易把花送到指定地點，卻找不到收貨人，現在的外送員不但是個體力活，還得會幫忙告白道歉。

而看完影片的網友紛紛表示「店員：你可以用微信支付」、「外送員真的好辛苦啊」、「人家不過是為了生計糊口」、「這評價制度雖然保障消費者，有時對外送員來說，也未必是件好事」、「評分制是讓奧客更加囂張，外送員也只是賺些小錢，沒必要為難他們」、「這樣收到差評外送員也可以申訴吧？」，但也有網友以不同角度看這件事「但是有人幫那個甜甜想過嗎？她說不定很討厭訂花的人啊，收下那花不就好像是給對方希望一樣」。