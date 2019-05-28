你相信「胎夢」或「胎內記憶」嗎？近日一名女網友分享自身經歷，像是懷大兒子時做了胎夢，而懷小女兒時沒做胎夢，但女兒出生後卻透露曾聽到母親懷孕時對她的抱怨和嫌棄，讓女網友相當自責又內疚。

該名女網友在臉書社團「靈異公社」發文表示， 9 年前某天夜裡，自己夢到一個小男孩坐在身旁喊她媽媽，由於自己對「胎夢」這個名詞還很陌生，因此醒來後只覺得是個莫名其妙的夢境，並未多想，但不久後老公起床，第一句話卻是問她「欸，妳會不會懷孕了？」並說自己夢到一個小男孩一直叫原 PO ，讓她嚇了一跳，不可置信地說「我也夢到了」，於是夫妻倆二話不說趕緊出門買驗孕棒，「果然，夢中那個一直叫我媽媽小男孩，就是我的大兒子。」

幾年後，原 PO 懷了第二胎，懷孕初期還納悶為何沒做胎夢，某日幾個大人在猜測胎兒性別時， 3 歲的兒子突然鐵口直斷說「寶寶是女生，是一個妹妹。」即使她解釋也可能是男生，但兒子始終不曾改口，原 PO 問他怎麼知道的也不太會形容，只是篤定地說「是妹妹」並堅持「我本來就知道」，「後來想想，我一直沒有做胎夢，也許是因為肚子裡的這個寶寶入的是兒子的夢吧？」

寶寶出生後果然是個女孩，而女兒出生後也特別喜歡哥哥，到哪都黏著他，「沒有爸媽沒關係，但沒有哥哥就不行。」讓原 PO 想起《胎內記憶》這本書提到的「寶寶在天上的時候會選擇自己喜歡的其中一個家庭成員，然後投胎到女主人的肚子裡。」而小女兒應該是為了要當兒子的妹妹才降臨，或許她在夢中告訴哥哥自己即將到來，兒子才會知道這胎是個女孩。

原 PO 同時分享關於「胎內記憶」的自身經歷，表示日前跟 4 歲的女兒聊起她還是小寶寶時發生的事，就在女兒快睡著時，忽然說「媽咪，我知道妳現在很愛我，但是我在妳肚子裡的時候一直以為你會把我丟掉，我在妳肚子裡的時候覺得妳不喜歡我。」

女兒說完這段話後便睡著了，但原 PO 聽完後眼淚直流，當初她的確對女兒的到來一點都不喜悅，還曾向老公說不要她，因為自己苦等了 2、3 年，希望在育嬰假照顧兒子時趕快懷上第二胎，但遲遲等不到好消息，直到自己放棄懷二胎的念頭再回到職場時，女兒才在意外中降臨。

原 PO 回憶，當時自己才進新公司半年多，剛剛站穩腳步要好好在職場上拚出成績，女兒卻意外到來，讓她氣得對肚子裡的孩子說「我要妳來的時候妳不來，不要妳來的時候妳偏要來，妳就是故意來找我麻煩的，妳就是想拖累我跟我作對而已！」母親曾為這樣的念頭罵過她，直說寶寶會感受到她的怨念，但自己卻沒聽進去，反而因為預產期不如自己所願，不能是她期望的天秤座寶寶而對孩子感到加倍厭惡，更不止一次對老公說「我覺得我沒辦法愛她」。

「現在回想起這些話語，我都覺得不堪入耳，但我一想到原來我女兒都聽見了，心裡真的覺得好內疚、好難受。」回想起當時自己說過的話，原 PO 自責地說，或許女兒平時不會記得這些事，但這樣不被愛的感覺卻一直存在她的潛意識裡，而她也用自身經歷，呼籲每個懷孕中的準媽媽們要時刻保持愉快的心情，開心地迎接寶寶的到來。