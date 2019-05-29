▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲韓國正妹 YouTuber 介紹台灣網咖，身穿性感小背心讓網友全歪樓。（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

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外國 YouTuber 拍攝介紹台灣生活的影片經常攻佔台灣頻道熱門，雖然這些影片理論上是介紹台灣給其他外國人看的，但實際上台灣網友也能從中發掘許多樂趣。來自韓國的 YouTuber 「芒果」日前發布了一支「韓國女生的台灣網咖旅館一日求生挑戰」，不到三天便累積近 40 萬瀏覽次數，身穿白色低胸小背心的芒果，好身材讓網友全歪樓。

芒果表示，之前直播時有網友向她介紹了台灣網咖旅館的特殊文化，在韓國不常去網咖的她，突然燃起了好奇心，決定要親身實際體驗看看。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

看到網咖內陳列有大量漫畫，芒果非常興奮。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

芒果在網咖旅館內使用的房間。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
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網咖也有提供餐飲。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

點了韓國泡麵。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
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以及高麗菜水餃。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

參觀廁所覺得很乾淨。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

體驗旅館當然也少不了洗澡啦。

▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）
▲（圖／翻攝自Gomango 芒果的 YouTube 影片截圖 ）

洗完澡後濕濕的髮梢，有種居家性感的氛圍。

雖然影片內容是在介紹台灣的網咖，但從上面截圖應該能夠感受得出來，身穿白色低胸小背心的芒果，酥胸微露讓網友激動不己，紛紛在底下留言表示，「我這個人很簡單，看到胸大我就進來」、「我這個人很單純，有胸部就點讚」、「你們這些人真是膚淺，看到大胸小姊姊就進來，我就和你們不一樣了，我不只是進來，我還訂閱了」。

▲（圖／翻攝自 hola_havana 的 IG ）
▲芒果笑容甜美，身材姣好。（圖／翻攝自 hola_havana 的 IG ）
▲（圖／翻攝自 hola_havana 的 IG ）
▲芒果笑容甜美，身材姣好。（圖／翻攝自 hola_havana 的 IG ）

其實芒果之前便曾經被網友分享到《批踢踢》表特版，鄉民們都認為芒果笑容可愛、身材很好、超正超性感，在網路上極具人氣。

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