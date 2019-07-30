23歲小安，有著150公分、94公斤、BMI值高達42的身材，讓她看起來像個中年婦女。希望小安能有健康體態，媽媽帶她到醫院減重門診。一般外科醫師評估小安屬病態型肥胖，與小安及媽媽討論後，建議做胃袖狀切除手術。

術前抽血檢查，發現小安有糖尿病及多囊性卵巢症候群，糖化血紅素8，高於正常值6.5，一年無月經。執行手術後三天出院，三個月後，內分泌變正常，月經來了；糖化血色素也降到5.8，糖尿病痊癒。一年後，小安體重降到64公斤，過著輕盈的健康生活。

小安原本只是單純希望有好的身形外表而減重，沒想到卻意外治癒糖尿病和多囊卵巢症候群。台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝指出，歐美許多臨床試驗顯示，減重手術確實對「糖尿病」具療效。由於體重降低會讓內分泌及代謝系統變正常，所以減重成功後，小安的多囊卵巢症候群也不藥而癒。

張健輝表示，BMI值超過40屬於「病態型肥胖」，需要積極以減重手術治療。目前減重手術的主流是胃袖狀切除術，手術是以微創方式，在腹部打三個0.5到1.5公分的洞，透過洞口進入胃部，切除三分之二的胃，可藉以減少胃容量及飢餓賀爾蒙，增加飽足賀爾蒙，減重效果顯著，約可減少多餘體重的五成到六成。

手術前，醫師會做各項評估，包括內分泌檢查、心臟超音波、呼吸功能和睡眠檢查，還會透過營養師門診與身心科門診，確定病患無其他問題，才會正式進入手術的療程。

維持健康體態，務必時時檢視自身的各項生理數值，並養成正確飲食及正常作息生活習慣。張健輝提醒，一旦發現自己正邁向肥胖或是已經處於肥胖狀態，務必請醫師提供專業減重建議，並配合運動及飲食調整，放鬆心情，勿躁進想快速減重，也不要聽信無醫學根據的減重偏方，才能瘦得健康，找回真正的自信。