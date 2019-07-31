看準台北車站坐擁龐大人潮，專攻頂級肉品的餐飲集團，旗下鍋物品牌選擇在台北車站展店，今（31）日正式開幕亮相，以日本和牛與伊比利豬作為賣點，標榜「日本和牛680元起，伊比利豬580元起」，主打超高CP值、客製自由選等特點，搶攻轉運商機，同時為歡慶開幕，祭出3日限定肉量免費升級優惠。

日本鍋物品牌黑毛屋，以千元不到的價格就能享用到最高等級的肉品，高CP值讓消費者在日常中，輕鬆品嘗頂級肉品，嚴選產地直送、安心認證的日本和牛，以及有著「豬肉界勞斯萊斯」美名的西班牙Bellota伊比利豬，蘊藏橡果的甘甜與芳香，也是唯一可享用3分熟的珍稀品種。

業者首推「日本和牛+西班牙Bellota伊比利豬 雙拼鍋物」，一次可品嚐到兩大頂級珍稀肉品，是初訪最為推薦的必點鍋物，搭配限定雞肉丸與自家特製醬料，只要600出頭就能品嚐。在菜單設計上，消費者能依照食量與喜好自由選擇，因應開幕，更推出肉量免費升級優惠。

店長Ella表示，雖然第一天開幕便有現人潮，但現場等待最久也不會超過20分鐘，「我們主打的就是迅速，從點完餐到全數上齊只要5秒鐘，很適合台北車站這樣的交通樞紐。」

品嚐日本和牛與伊比利豬可選擇日本經典鍋物，以柴魚熬煮的涮涮鍋，最適合享用伊比利豬，輕涮3分熟、品嚐它脂肪中獨有的甜味，而鹹甜交織的壽喜燒，是日本傳統認為最適合品嚐日本和牛的吃法，輕涮3到5分熟，搭配產銷履歷認證的土雞蛋液，口感更加軟嫩滑順。

開幕第1天便前往用餐的蘇先生表示，在台北吃火鍋往往一餐動輒6到7百元，以這樣的價格能吃到和牛、伊比利豬等較為高價的肉品相對來說划算許多。業者開幕第一天便湧現人龍，高CP的價值對相費者看來相當有感。