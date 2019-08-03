連鎖美式賣場好市多（ Costco ）許多商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。近日，有人妻在臉書社團分享一款好市多販賣的兒童玩具組，並稱是去年風靡買都買不到的，又再度上架了，貼文立刻引發許多家長熱烈討論，笑稱「媽媽比兒子還想要！」

原 PO 在臉書社團《 Costco 好市多消費經驗分享區》表示，日前到高雄的好市多，看見去年一度風靡，買都買不到的「小廚師廚房電器組」玩具，竟然又有貨了，且有水藍和淺粉兩種顏色，一組售價 879 元。

照片中可見，貨架上堆滿「小廚師廚房電器組」玩具，一組內含有果汁機、吐司機、烤箱、電煮壺等配備，還附有各式小麵包模型，造型相當童趣可愛。這組商品同時也在《 Costco 好市多商品經驗老實說》社團引發熱烈討論。

貼文一出，讓許多家長眼睛為之一亮，紛紛回應「上禮拜跟兒子看超久卻忍住了，媽媽比兒子還想要，尤其這顏色」、「走！想去扛回來」、「之前買過粉紅色系列的，有咖啡機、果汁機、攪拌機，沒有烤箱和麵包機，我要來補這組」、「玩具真是越做越真實化，可惜小孩已經大了，否則立馬去買」、「我好想玩！如果我有小孩，他們肯定搶不過我哈哈」、「這組真的很好玩很超值耶」。（編輯：賴詠璿）