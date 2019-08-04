一名女網友意識到自己是同性戀，高中時期和女友交往，由於家人相當傳統，交往一年後被發現。被發現後父親沒辦法接受，甚至還趁著酒意說「會變成同性戀就是不知道男人的好」就將她性侵。之後父親就食髓知味，連續性侵好幾次，直到她大學搬走為止。

女網友在《 DCARD 》表示，自己高中時期和一個女生祕密交往，「畢竟同性戀還是很多人沒辦法接受」，但家裡老一輩的人不太能接受「老一輩的想法，說同性戀很噁心，好好的一個人，就應該要有正常的性向才對」祕密交往一年後東窗事發，家人完全不能接受「說我繼續跟那個不男不女交往就要把我趕出去」讓她很害怕也很傷心。

直到有一日父親喝了酒，闖進她房間，「他開始大罵我，說我沒用，是個骯髒的女人」接著就把自己衣服脫光，化身成鬼父硬上了自己的女兒。還說「你啊會變成同性戀就是不知道男人的好，才會去找女人，我就要讓你體驗男人才做到到的事情」任她大聲呼救，爺爺奶奶都不願意去救她。完事後她表示「好噁心，當下整個反胃，快吐出來，心好痛，怎麼會有爸爸可以變態到這樣，強姦自己的女兒？」事後爸爸還動手動腳，讓她相當不舒服，只好和自己的女友分手。她表示「同性戀又怎麼樣？總比那些說異性怎樣好的人卻又做出下三濫的事來的好吧？」

網友看完也很不捨，「世界上到底有多少人受了委屈，但卻因為某些關係而不能說出來」、「強姦自己的小孩是世界上最不要臉的事情」、「無法想像原 po 經歷了多大的痛苦」。也有人鼓勵她報警「你不應該受到這種噁爛的對待，這種人就是要受懲罰」、「這是犯罪」。（編輯：雷明正）