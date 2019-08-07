貓咪的魔力真的是無人能抵擋，就連硬漢都會被融化呢！一名地質學家湯尼近期在美國賓夕法尼亞州工作時，突然聽到一陣陣細小微弱的貓叫聲，於是他上前查看，只見停車場中緩緩冒出一團黑色小毛球，湯尼見到這隻小貓史普德就對著牠喊：「哈囉小貓～」沒想到史普德竟迅速跑到他身邊，沿著褲管爬上來停留在湯尼的肩頭，然後就逕自撒起嬌來！遇見這隻可愛小貓也讓湯尼的心瞬間融化，他輕輕將史普德抱在懷中，而牠也馬上進入甜蜜的夢鄉。

湯尼見到四周除了一片一望無際的農田，其他什麼也沒有，他擔心史普德沒有地方可以去，於是趕緊到最近的商店買些貓糧，然後偷偷將牠帶進研究室，讓牠躺著枕頭睡在舒適的軟椅上。史普德小小的身體卻擁有無底洞般的胃，牠醒著的時候一直不停地吃，像是從來沒吃過東西一樣飢渴。在湯尼工作這幾天，只要他不在研究室，史普德就會急忙找他，湯尼一回來牠就會圍著湯尼繞圈圈，然後爬到他身上睡覺。史普德親人可愛的個性不只讓湯尼的心整個被偷走，最後連其他同事也都情不自禁愛上牠了！

當湯尼完成工作任務要帶著史普德回到紐約時，短短幾個小時時間，每個認識史普德的人都來跟牠說再見，對牠非常依依不捨，湯尼說：「我在這個領域工作這麼久，從沒見過這樣的事，真是太酷啦！」和大家一一告別之後，史普德終於來到新家，牠很快就習慣這裡的生活，因為牠知道自己找到了永遠的鏟屎官，只要努力賣萌，牠就能一直在這裡住下來啦～（編輯：李家慧）