說到蛋捲，就不禁想到那股淺甜蛋香，由雞蛋、油、低筋麵粉和細砂糖構成的經典口感，無論是家庭必備點心，或外出送禮，都是不二選擇！看準台灣人愛吃蛋捲，越來越多廠商加入新創意，將傳統滋味提升到各種層次。而近來網路引起討論的蛋捲新星，則是「青鳥旅行」把蛋捲巧妙融入肉鬆、花生、芝麻醬灌餡等元素，更讓人眼睛為之一亮的就是搭上RUBY巧克力（紅寶石巧克力），兩者迸出新火花，國民零食瞬間晉升網紅界焦點！

一口咬下，除了金黃酥脆的口感和榛果風味，滿滿濃郁的巧克力香氣馬上襲捲味蕾，堆疊出細緻有層次的味覺體驗。而他們的蛋捲能在眾多品牌中順利脫單，與新元素共譜新滋味，就不得不提到幕後推手–小帽廚。

為了讓甜點愛好者更能感受到巧克力的濃郁及蛋捲的酥脆口感，製作團隊大打創新牌，使用的RUBY巧克力（紅寶石巧克力）可大有來頭。Ruby巧克力產量非常稀少，台灣進口數量有限，只有部分高級甜點、蛋糕業者擁有優先配額，能與蛋捲結合是業界首例。

不過小帽廚也不諱言提到，取得了珍貴原料，製作新蛋捲的過程竟是不省心。團隊在研究室內歷經三週的時間，不斷失敗重來，反覆消耗了珍貴的紅寶石巧克力後，才終於調整出巧克力的完美比例。加上有別於以往採用的「灌餡」，而是將香濃的巧克力裹附在蛋捲外層，中式蛋捲的酥脆加上西式巧克力的濃醇，創新作法在視覺或口感上都有全新感受。

全新巧克力蛋捲系列，包含「榛果黑巧克力」及「莓果RUBY巧克力」兩種新口味。榛果黑巧克力蛋捲選用風味香醇濃厚，且具有滑順口感的比利時頂級黑巧克力，搭配上整顆榛果研磨而成的碎粒；莓果巧克力蛋捲則是將難以取得的RUBY巧克力與蛋捲做結合，撒上乾燥蔓越莓果碎粒，把原本單一顏色口感的蛋捲，點綴成夢幻少女無法抵擋的浪漫甜點。

此次「青鳥旅行」製作團隊主打完全無添加色素、香料，誘人的色澤及香味在歐美與日韓大受好評！他們看準蛋捲的獨特性，不惜成本採用世界第四種全新品種的巧克力，成功吸引許多甜點控與外籍旅客的青睞。希望透過加入傳統蛋捲的創新帶來的新話題，不僅能讓更多人認識世界第四種巧克力，也帶動了更多物產與巧克力結合的機會。