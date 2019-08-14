天氣太熱大貓竟然爬上吉普車　獵豹：借納涼一下！

動物也怕熱啊！在非洲坦尚尼亞塞倫蓋提國家公園Serengeti的一頭獵豹日前爬上遊客搭乘的特製吉普車，由於吉普車大多用來觀賞野生動物，因此有時會開天窗通風，沒想到被這隻獵豹遇見後，竟然爬上車頂的天窗下「遮蔭納涼」！

獵豹跳上車後，大家都嚇到摒住呼吸，但還能聽見導遊叫大家莫驚慌莫亂動，這是絕佳的照相機會，因為這隻獵豹其實不是來獵食，看牠喘吁吁的模樣就知道，牠其實是來借地方乘涼一下的啦！

影片中還可見到一位小妹妹拿著手機狂拍獵豹，但是也不敢發出任何聲音，而獵豹仍只是氣喘如牛、自顧自地趴在車頂上乘涼，一點也不在乎車裡的人啊！許多網友看了紛紛表示：「獵豹說太熱了借躲一下太陽啦！」、「看牠肚子鼓鼓的應該已吃飽，不然這頓可是大餐」、「覺得褲底濕濕的」、「人生跑馬燈瞬間閃過」、「可以直接開車載回家收編嗎？」、「好想幫牠剪指甲（誤～）」，但畢竟獵豹還是充滿野性，如果有參加類似的體驗活動，遇到任何野生動物時，千萬不要大叫或是大動作引起牠們注意，以確保自身安全喔！（編輯：陳珮瑜）

快來看看驚險畫面的瞬間～