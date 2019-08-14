究竟當 AV 女優、下海拍 AV 好賺嗎？有著「世界第一 AV 女優」封號的米雅卡莉法（Mia Khalifa），2014 年靠著出道作品一砲而紅，隨後她的人氣扶搖直上，成為了色情網站熱搜第一名，然而她卻僅僅下海 3 個月就宣布退休；近來她在自己的社群網站上透露，其實當初她靠拍 AV 賺的錢並不多，驚人的數字曝光後，也令許多粉絲嚇傻，感嘆：「太少了吧？」、「還好妳已經離開了！」

綜合媒體報導，全球最大色情網站 Pornhub 在 2014 年底發表統計數字，來自美國的黎巴嫩裔 AV 女優米雅卡莉法，榮登該年度「熱搜女優排行榜」后座，影片點擊率飆破 150 萬次；然而人氣正旺的她，卻在下海 3 個月之後就宣布退休，原因始終令粉絲好奇；近期她則在社群網站中透露，其實那 3 個月拍攝 AV 的所得，僅拿到 1.2 萬美元（折合新台幣 36 萬元），並不如外界想像的多。

報導指出，米雅卡莉法下海拍 AV 僅僅 3 個月，收入不僅超低，還因為拍攝了一支涉及宗教爭議的三級片，而不斷收到伊斯蘭極端分子的死亡威脅；她更透露，自己就算退出 AV 產業之後，還是無法擁有正常的生活，也沒辦法找到正常的工作，最後只好搬到新環境、重新開始。

許多粉絲聽完米雅卡莉法的遭遇之後，紛紛感到同情，留言表示：「只有 1.2 萬（美元）…太少了吧？」「還好妳已經離開了」、「希望妳以後的生活可以越來越好！」（編輯：王錫謙）