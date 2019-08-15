「我家長輩打算留給我們一間房子，我應該要先賣掉變現？還是要等繼承？」

每次聽到這些事情，總會建議他們先找人把土地增值稅算過再做打算；可近來相較早些年，身邊問這事情的朋友多了不少，不爭的時代浪潮是，身為戰後第二波嬰兒潮，到了不惑之後的年紀，多少開始面臨離別，晚輩們在練習看破生死之外，最現實的人間事，如果長輩沒有特別避諱，多數會提出來預先規劃，這也成為近年兩代之間彼此的共識與默契。

實務上，透過繼承或是贈與方式取得房地產，也充分反映在數據上，內政部日前公布6月建物繼承、贈與棟數，全國上半年繼承棟數合計達2.81萬棟，年增約1%，是連續第19年增加，也是同期歷史新高；上半年贈與棟數共2.37萬棟，也較去年增加1.2%，是自2016年以來，連續第四年上揚。

在台灣高自有住宅率，卻面臨少子化、高齡化的人口結構下，未來極有可能，年輕人「等到房」的可能性，會大大的高於「買到房」，這也讓許多人擔心，在人口減少下，台灣房產是否沒有前景？

從日本經驗來看，即使一個地理區域出現了人口負成長的狀態，資金仍舊會往政治經濟資源匯聚的區域流動，例如東京，反而是鄉間或是中小型城市的不動產，崩壞速度會快過想像。簡言之，即使人少了，只要台灣內部資金還在，經濟仍維持一定的活絡度，好地段與好房產依舊有好價格，實在無須太過悲觀。

可是在看待繼承與贈與這事情，台灣比較少被討論的一個層次是，在這些看似風光的受贈繼承者們背後，他們到底受贈繼承到了什麼東西？或是說，他們知道自己受贈繼承到的是什麼東西嗎？

在這些受贈繼承者們之中，最幸運的，莫過於都會精華區內的新房或是店面，而且產權單純。雖然要是繼承或受贈後打算移轉的民眾，可能得付出相當不斐的代價，但這類房產自用舒服，出租也能獲利不斐，就算放著，遇著好時機，對子孫有滋潤，自然不在話下。

次一點的，就是好地段的老屋，免不了花點心思裝潢，自用或許沒有那麼舒坦，租出去也頗有點回事，即使租金不高，也能歲月靜好，若能順利遇到都更或重建，那也是不無小補。可是如果同樣是老屋，偏偏地段不好，改建無望，子孫若是有點能耐，或許願意把祖厝修修整整，要是子孫沒有這能力也沒有這想法，那只能任其頹圮。

至於繼承土地的、或是和兄弟姊妹一起共有一間房產或一塊地的，若房地還有價值或前景，大家多多少少還願意一起分擔房屋稅、地價稅、管理費等等持有成本，可如果不動產沒有價值，或是兄弟失和，資產效益無法有效運用，隨著稅負累積，對於持有人來說，那就不一定是份禮物，到最後若非賤賣變現，就是因為欠稅進入無限的法拍輪迴，徒增困擾。

這還只是受贈與繼承沒處理的，至於那些想賣掉卻沒先做好規劃，得繳出一大筆稅的，這幾年也層出不窮，成為新的苦主。

講了那麼多，或許讀者會問，「土地增值稅」試算完，若是高到嚇人，那怎麼辦？

「繼續盡孝。」我總是這樣回答。

這不只是因為繼承移轉免徵土地增值稅而已，想想長輩一生省吃儉用以那麼低的代價交給晚輩，於情與理，怎麼不值得被好好對待呢？

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

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