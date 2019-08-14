日本迴轉壽司在台灣深受不少民眾喜愛，從高單價的迴轉壽司到均一價的高 CP 值迴轉壽司店應有盡有，皆吸引不同族群的饕客上門。近日，有網友在 PTT 八卦版提到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」，表示每次去必點的就是味噌湯，認為一碗只要 30 元又有魚肉相當划算，好奇詢問網友意見，貼文立刻引爆熱議。

原 PO 以「爭鮮的味噌湯是划算的嗎？」為題，貼文寫道「我最近吃爭鮮，都一定點味噌湯，有時候還點到兩碗」，並表示覺得爭鮮的味噌湯蠻好喝的，且一碗只要 30 元，又有魚肉，其實喝得蠻開心的，卻問道「還是好奇大家的想法，大家覺得爭鮮的味噌湯是划算的嗎？」

貼文一出，許多網友心有戚戚焉回應「我覺得划算」、「算是，比很多 25 元的划算許多」、「我每次去也一定會點味噌湯」、「還不錯」、「好喝」；但也有人認為「不錯，但 30 有點貴」、「太油，喝一碗就飽了」、「味噌湯這種東西就是免費才喝」、「我家附近賣日本料理的，味噌湯是免費的，而且是有料的味噌湯」、「免費的東西當成寶」。

此外，也有網友透露「人少的時候超多魚肉的，超爽」、「多加點薑片比較不會那麼腥」、「我去爭鮮都點 10 碗味噌湯保證不會餓，給你當參考」。（編輯：賴詠璿）