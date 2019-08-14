▲有網友在 PTT 八卦版提到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」，表示每次去必點的就是味噌湯，認為一碗只要 30 元又有魚肉相當划算，好奇詢問網友意見，貼文立刻引爆熱議。（圖／翻攝自爭鮮臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

日本迴轉壽司在台灣深受不少民眾喜愛，從高單價的迴轉壽司到均一價的高 CP 值迴轉壽司店應有盡有，皆吸引不同族群的饕客上門。近日，有網友在 PTT 八卦版提到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」，表示每次去必點的就是味噌湯，認為一碗只要 30 元又有魚肉相當划算，好奇詢問網友意見，貼文立刻引爆熱議。

原 PO 以「爭鮮的味噌湯是划算的嗎？」為題，貼文寫道「我最近吃爭鮮，都一定點味噌湯，有時候還點到兩碗」，並表示覺得爭鮮的味噌湯蠻好喝的，且一碗只要 30 元，又有魚肉，其實喝得蠻開心的，卻問道「還是好奇大家的想法，大家覺得爭鮮的味噌湯是划算的嗎？」

▲有網友在 PTT 八卦版提到連鎖迴轉壽司店「爭鮮」，表示每次去必點的就是味噌湯，認為一碗只要 30 元又有魚肉相當划算，好奇詢問網友意見，貼文立刻引爆熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

貼文一出，許多網友心有戚戚焉回應「我覺得划算」、「算是，比很多 25 元的划算許多」、「我每次去也一定會點味噌湯」、「還不錯」、「好喝」；但也有人認為「不錯，但 30 有點貴」、「太油，喝一碗就飽了」、「味噌湯這種東西就是免費才喝」、「我家附近賣日本料理的，味噌湯是免費的，而且是有料的味噌湯」、「免費的東西當成寶」。

此外，也有網友透露「人少的時候超多魚肉的，超爽」、「多加點薑片比較不會那麼腥」、「我去爭鮮都點 10 碗味噌湯保證不會餓，給你當參考」。（編輯：賴詠璿）

相關文章

▲一名網友參加一場 10 多年好友的婚禮，包了 6000 元祝賀，到場卻發現沒有安排他的座位，難過自嘲是「世界級邊緣聖母」；豈料，留言串中一語回應，竟讓劇情大翻轉。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

10年友婚禮「包6000沒座位」！女傻愣走廊　反轉真相曝光

▲有網友在 PTT 好奇詢問，韓式炸雞跟台灣鹽酥雞比起來，哪個比較好吃？貼文立刻引發熱議，不過網友們的答案卻一面倒。（合成圖／爆廢公社、 Pixabay ）

「鹽酥雞vs.韓式炸雞」哪個好吃？眾人一面倒　關鍵曝光

▲（圖／翻攝自洪慈庸臉書）

NOＷ早報／洪慈庸退黨！時代力量「狂跳船」　關鍵曝光了

更多文章

林智鴻指出，據爆料者所說， 2 月 4 日除夕夜晚間 11 點多，看到韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放 3 、 4 桌的麻將桌，韓市長與許淑華委員等人，在其中一桌開始打起麻將

NOW早報／上任後「沒打過麻將」？　議員一照打臉韓國瑜

▲一名網友參加一場 10 多年好友的婚禮，包了 6000 元祝賀，到場卻發現沒有安排他的座位，難過自嘲是「世界級邊緣聖母」；豈料，留言串中一語回應，竟讓劇情大翻轉。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

10年友婚禮「包6000沒座位」！女傻愣走廊　反轉真相曝光

▲有網友在臉書 PO 文提到，半年前在好市多買了一台吸塵器，使用到現在才發現「隱藏機關」，貼文立刻引發網友熱議。（圖／公關照、《 Costco 好市多商品經驗老實說》）

好市多吸塵器買半年！驚見「隱藏版機關」　超神功用曝光