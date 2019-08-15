就是要找上妳！　五個妳專門吸引爛桃花的原因

有人說，人生這麼長，誰沒愛過幾個渣，但倘若妳的對象每個都是渣，這樣的人生只能用慘來形容。偏偏就是有種女孩，姑且稱作為「爛男人磁鐵女」，身上帶的磁場，總是能把遇上的壞男人吸引過來，所以每場戀愛不是以悲劇收場，就是無疾而終，青春都耗在這些人身上，根本沒有空位讓好男人遞補。

但不要以為這是自己命中帶衰，很多時候都是妳一手造成。以下五個原因，可能就是妳為什麼總是吸引爛桃花，明明自己條件不差，卻像發光的燈泡，害蟲渣男總能循著趨光性找上妳。

01. 把穿著暴露作為日常。

長得美很好，身材棒更好，但如果不懂得用心包裝，在男人眼裡，高級品也會變得廉價。妳喜歡將肉體大剌剌的讓男人看盡，那還有誰想看妳腦子裡的東西，不想看妳腦子裡的東西，久了自然會被其他更新鮮的肉體吸引。等到人財兩失的時候，又在臉書放圖文不符的動態，文字是罵渣男，圖片又是腿又是胸，繼續惡性循環。

02. 不懂得拒絕，一臉好追。

當有人對妳示好，妳不懂得拒絕，每個都接受，不僅會讓自己陷入複雜的曖昧迷宮裡，風聲傳了出去，好追女這個頭銜就再也揮之不去。好追沒有什麼不對，這是妳的選擇，但渣男聽到風聲就會趨之若鶩，用幾招老套就能將妳收服，累積自己的戰績表，勝過好好愛妳。

03. 喜歡把寂寞掛在嘴上。

「寂寞的女人」等於「好上的女人」。在爛男人的雷達裡，喜歡開誠布公自己寂寞的女孩，大部分都能輕而易舉的抓住她的心。但這不是他們最在意的事情，他們更想確定的是，這樣的女孩肉體肯定也是寂寞的。所以別以為從天而降的男人，就是可以填補妳寂寞的心靈，他們想要填補的，肯定是妳心臟以下的空洞。

04. 在男人面前就是個濫好人。

對一個人太好，好到連自己都不懂得自愛，往往都是對方不會珍惜妳的開始。有些女孩，喜歡上對方以後就無條件的付出，幾乎把自己像是女傭般伺候對方，只要能讓對方開心，要做什麼都願意。全心全意愛人，是指要真心愛著對方，不代表要去迎合、討好，當妳愛到丟失自己的時候，男人就會習以為常，就不怕失去妳，甚至開始不想珍惜妳。

05. 總是將男人的「條件」看得太重。

很多女生對於擇偶條件，有自己的堅持，好像只要符合某個條件，就可以為他奮不顧身。因此，有的女生遇到帥的就沖昏了頭，有的遇到有錢、開名車就毫無抵抗力，彷彿就像是遇見了自己的夢中情人。

但就因為這點，所以容易忽略對方許多的缺點，甚至為了保住這所謂的「夢中情人」，去無條件包容這些缺點，只因為怕放過了這個人，就再也遇不到這樣的理想型了。而這衍生出的問題就是，當他除了這個優質的條件，就是個不折不扣的渣男，那妳能夠說放手就放手嗎？

所以，別再說是為什麼渣男總是故意找妳，或許也是妳把這些顯性渣男當作寶。

男人OS：我也不是故意要當誰的爛桃花，只是有些女孩看起來就好騙，反正遲早會被騙，與其讓別人騙，不如讓我來玩玩。噢，沒事。