沒想到除了吃霸王餐，還有人爽領「霸王薪」！中國大陸日前發生一起「幽靈員工」到職 2 年，卻只上班 23 天，領到人民幣 12 萬多元（約台幣 53 萬元）薪資！同事知道此事也喊「+1」，工作不到 2 年也開心領到人民幣 7 萬多元（約台幣 31 萬元）！

根據《現代快報》報導，中國大陸江蘇蘇州相城某公司，一名溫姓女子，自 2016 年 8 月至 2018 年 12 月間到職， 2 年多內竟然只有 23 次門禁進出紀錄，出勤紀錄卻寫著全勤，還領到薪水約台幣 53 萬元。另一名周姓女子則於 2016 年 8 月至 2018 年 3 月到職，領到約台幣 31 萬元，奇怪的是， 同部門員工都不認識兩人。

原來溫女的丈夫韓姓男子是個「小混混」，常因打架鬧事、詐騙勒索進出警局。溫女當時剛到職時，韓男也剛進同公司不久，他找上溫女的主管提出「掛空職拿工資」，主管害怕被找碴，加上韓男願「分潤」終究答應了。韓男上網買指紋膜，請同公司的堂哥妻子幫溫女打卡。溫女同事周女聽聞此偷懶絕招，想「+1」也找韓男幫忙。

後來為了爽賺更多錢，韓男甚至幫溫女、周女偽造加班單，並要求該名主管簽核。原主管調到其他分公司前，甚至不忘交代手下課長「好好照顧」，讓 2 名幽靈員工持續存在。直到當地派出所查職務侵占案時，發現此公司可能有異狀，提供線索給公司方果然查出問題，連忙報警。警方逮捕 5 名嫌犯，目前案件正在進一步調查中。（編輯：林奐妤）