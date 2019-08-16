女兒總是會讓父親擔心，一名女網友表示自己的父親很愛開玩笑，還要女兒國中一定要談戀愛。某日還對已經成年的女兒說「 18 歲可以約炮了」讓網友大呼「如果我爸能像你爸一樣就好了！」

女網友在《 DCARD 》表示自己的爸爸很愛開玩笑「智障智障的」，還告訴女兒國中一定要談戀愛，讓媽媽整個大發飆。而她也很感謝老爸「恰恰有這樣的老爸，反而會讓我更注意自己」。之前竟然還告訴女兒「 18 歲可以約炮了」她認為不是嘴砲，而是想給她和妹妹一個正確的性觀念。而且爸爸每次開玩笑講完都會語重心長的說，因為不想跟多數父母一樣用不准交男友的防範方式，他認為現在年輕人接收的資訊太多，又可以上網交朋友，傳統的教育根本防不甚防，所以他想讓女兒們知道「身體是自己的」。還說「不是不在乎妳們或覺得人生可以隨隨便便，如果妳跟妹妹未婚懷孕或發生什麼事，我一定也會很痛苦」、「但爸爸覺得父親的責任就是告知小孩風險，而不是限制你們行為，如果真的發生什麼事，我也會陪你們一起面對。」

其他網友看完也很羨慕有這樣的爸爸「我給爸爸的觀念 100 分嗚嗚嗚」、「覺得爸爸說的話好好喔」、「覺得爸爸的重點不是約炮，是要給你們正確的性觀念」、「真羨慕妳擁有這種開明的家長」。（編輯：雷明正）