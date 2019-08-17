日本「JK 經濟」（JK ビジネス，JK 即女高中生之簡稱）盛行多年，許多女高中生為了賺取外快，不惜兼職「伴遊」、販賣原味內衣褲，甚至從事性交易。日前又有綜藝節目揭露，日本女高中生近年來開始流行「兼職小三」的工作，若是認真一點一個月竟然可以賺進約 12 萬元台幣！節目播出之後立刻在網路上引發熱議。

綜合媒體報導，日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》日前邀請到專門採訪性產業、性犯罪的知名女作家中山美里，在節目中暢聊這股日本女高中生之間興起的歪風。中山美里透露，「兼職小三」這份工作正在蓬勃發展當中，參與其中的女高中生年齡不僅越來越小，與來「消費」的男性之間的契約也越顯多樣化，不再只有過往那種「按月包養」的制度。

報導指出，中山美里透露，她曾經訪問超過 300 位以上的「兼職小三」，從她們的年齡、服務項目，以及月薪做了深度的調查，她發現，現在許多女高中生當兼職小三不再是被「按月包養」，而是算「時數」、「天數」，如此一來她們的時間更為彈性。至於「釣人方法」？中山美里表示她們通常會用手機社交軟體來找尋金主，由於時間彈性的關係，甚至可以同時當很多男人的小三，只要努力一點，一個月可以賺進 40 多萬日幣（折合新台幣將近 12 萬元），十分驚人。

最後中山美里更提到，這種「兼職小三」竟然還發展出「揪團、團購」的模式；例如女高中生一個月開價 10 萬元，一名男客戶覺得太貴負擔不起，就找來了另外 2 名男同事各出 3 萬元，如此一來，女方就成了 3 名男子可以「輪流共享」的小三，誇張的形式令人傻眼。（編輯：王錫謙）