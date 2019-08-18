國人愛吃北京烤鴨，不惜遠赴中國朝聖！其實，饕客不必捨近求遠，台中柴火金磚火焰烤鴨館，主打掛爐烤鴨；用龍眼木高溫烘烤，再淋上君度橙酒淬煉的烤鴨，肉質香酥軟嫩，入口微溢淡淡果香，年烤近2萬隻，可見火紅程度，被譽為台中最好吃的烤鴨。

柴火火焰烤鴨館是由一群喜愛美食的老師合資經營，執行長洪克良原是體育老師，30歲那年，對日復一日的教師生涯感到迷茫，竟然放棄鐵飯碗，挑戰完全陌生的餐飲業，跑到中國西安拜師學藝，翌年創立火鍋名店「小肥牛」，以肥牛香辣鍋及酸菜白肉鍋奠定火鍋一哥地位。

之所以動念經營烤鴨館，是看好國人偏好此味。洪克良很有學習精神，為了這道招牌菜，專程赴北京學藝2年，將北京烤鴨名店的掛爐烤鴨技法「復刻」回台，將自己的創意綜合粵式與北京系特色，開發出獨創13香秘法，並在店裡設計一座「金磚」壁爐，有別於一般用鐵銅掛烤。

果然，柴火火焰烤鸭1號店在松竹路一開賣，生意絡繹不絕，一位難求。1 年多來，每月平均月烤逾千隻烤鴨。今年7月洪克良趁勝追擊，在西屯路再開2號店，並斥資120萬元打造一座磚窯，一次可烤32隻鴨，節省客人等候時間。

柴火的火焰烤鴨，採用宜蘭3公斤重的櫻桃鴨，肉質與北京那家知名烤鴨店近似。為了去腥，洪克良多了一道「13香秘法」醃浸手續，之後，待吊掛風乾後，還得進冰庫足足冷凍5天才能進烤爐，烤上一個多小時，待鴨皮盡呈焦糖色才出爐，工序十分繁複。

柴火的烤鴨又叫火焰鴨，因為上桌後，會再淋上君杜橙酒點火萃煉，在桌邊表演火焰秀超吸睛外，烈火再烤過的鴨肉，皮酥脆肉鮮嫩多汁，入口帶有果香酒氣成了特色，讓人一吃上癮。

洪克良表示，一隻烤鴨通常可片出56片帶皮鴨肉，骨架再加工調味，一鴨有11吃，除了片鴨肉，骨架調味的芋頭鴨、鴨鬆生菜和紹興鴨都很叫座。此外，新店吃法更豐富，櫻桃片皮鴨搭配荷葉餅外，還附上九宮格配料盤，有小黃瓜、蔥段、甜麵醬等一般配料外，另開發白糖、椒麻醬、泡菜和茶末醬等，就像變魔術一般，可變出128種吃法。