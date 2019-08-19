房市歷經前幾年的谷底後，今年持續增溫。據內政部最新資料，今年上半年度住宅開工量共53646宅，創5年以來同期新高；其中，台北市開工量年增67.0％，成長幅度居六都之冠。專家分析，今年上半年買氣穩定，加上危老話題發酵，才讓台北市的開工量大幅增加。

今年全國上半年開工量今年53,646宅，是從2015年市場以來的新高。綜觀今年六都的開工量，台北市年增67.0％成長最多，過去上半年皆不超過4千宅，今年一舉躍上5千宅；成長第二名為台中市，年增58.8％，共有12992宅，開工量居六都之冠；成長第三名則是今年上半年不動產市場頗為熱絡的高雄市，年增30.5％；至於其他三都今年開工量下降，新北市年減13.1％、桃園市年減12.9％、台南市年減4.4％，其中台南市近6年呈現一路下修的走勢。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，今年上半年買氣穩定，中美貿易戰促進資金回流台灣，讓不動產市場信心強化，高端買盤加溫，加上危老話題發酵，台北市的開工量大幅增加；而台中市的人口紅利及建設議題持續加溫，沉寂已久的量體在今年爆發；高雄市在去年選舉落幕後一路走升，建商打鐵趁熱讓今年上半年開工量大增。

至於今年開工量縮減的三都，郎美囡指出，今年這三都上半年的市場買氣並不弱，只是近幾年推案量大，在消化餘屋為主軸的前提下，開工量則有所調整。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市固然回暖，不過部分區域已存有賣壓，由於大量推案，加上選舉在即，買方心生疑慮，價格難隨買氣增溫有所拉抬；另一方面，多數剛性自用買盤偏好低總價房屋，當房屋供給量大增、形成買方市場，則房價的成長幅度相對有限。