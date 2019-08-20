近年來台灣掀起一股「氣炸鍋」風潮，因主打不需要使用大量油脂，相對健康的特點，成功擄獲婆婆媽媽的心，而近日一名女大生家裡也購入一台，開箱後試做幾道料理，結果全部 10 分鐘就能享用，讓網友一看直呼「太扯了！直接想來去買一台」。

女大生表示「最近家裡購入氣炸鍋，平常就喜歡用一些有的沒的，有氣炸鍋後，整個在家狂研究哈哈」，而剛入手 5 天，女大生也試做了幾道簡易好料跟網友分享，並說，下次還要挑戰更高難度的「戚風蛋糕」。

從女大生分享的好料中有「蛋塔」、「酥皮湯圓」、「蒜頭鹽酥蝦」等，每一項幾乎都是 10 分鐘都出爐，且製作超簡單，以「蒜頭鹽酥蝦」來說，只要將蝦子退冰，表面抹上鹽巴加上胡椒，將敲碎的蒜頭與蝦子放入鍋內，轉 180 度 10 分鐘就大功告成；而「蛋塔」則是準備適當份量的牛奶、鮮奶油、蛋、砂糖、塔皮，全部攪在一起後過篩，接著到入塔皮，同樣 180 度 10 分鐘，香噴噴的蛋塔就出爐。

而貼文一出，讓許多網友看得口水直流「天阿！這太適合住在外面的大學生了啦」、「好方便喔！沒有油煙也能出好料欸」、「蒜頭椒鹽蝦先來一隻好嗎」、「哪裡有賣啊！我要去買一台來玩」、「10分鐘就能吃到蒜頭鹽酥蝦，超扯」、「太神啦！媽咪我也要一台這個啦 XD 」、「這個蛋塔很可以喔！」（編輯：張嘉哲）