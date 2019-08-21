韓星具惠善跟安宰賢18日鬧離婚，具惠善昨晚透過律師發表聲明，控訴男生跟多女曖昧，事隔4天，安宰賢終於打破沉默，在IG發表超長聲明，指具惠善說的並非事實，更自爆服用了1年4個月的憂鬱症藥物，半夜睡覺還被對方闖進家裡，過沒多久具惠善在IG反駁，指「他的精神科醫生是我介紹的」，而「跟多女保持親密關係」也是事實。

「安具夫妻」今晚火藥味濃厚，各自在IG嗆聲，安宰賢先反駁具惠善前晚指控的「跟多女曖昧」，更說具惠善獅子大開口要離婚協議金跟房子，在2人分居後，女生私自闖入民宅，而自己在結婚後罹患了憂鬱症，吃了1年4個月的藥，不過這些立刻被對方打臉。

具惠善表示，離婚協議金的部分，其中的捐款金額有一半都是她支付的，所以才要求拿一半，至於房子所有權，是因為裝潢費都是她出，而且家裡開銷也全由她包辦，認為這樣要求不過分；至於憂鬱症，具惠善說在第一隻寵物過世後，她就患上憂鬱症，之後安宰賢罹患時，就把精神科醫生介紹給他，誰知道痊癒後安宰賢每天飲酒度日，還撞見他與女生講電話。

她原本以為老公跟陌生女生通電話是個誤會，但在對方生日親自下廚準備料理後，安宰賢只吃了幾口就丟下自己出去狂歡，「他們之間緊密的關係已超出我的想像」，認為既然對方心已不在，那乾脆了斷。此外，具惠善提到私闖民宅的事，稱自己是有權利進去家裡，「當初是尊重他想要集中演戲，才允許他搬出去的」。

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