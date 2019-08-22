2019嘉義市國際管樂節馬拉松公益路跑活動邁入第四屆，即將於12月29日開跑，賽道橫跨嘉義縣市，目前報名超過8000人，8月22日記者會中，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠攜手代言，強力號召各方好手加入，期盼突破萬人報名，成為嘉義地區最盛大的馬拉松賽事。

嘉義市體育運動總會與信吉衛星電視台繼今年六月初共同辦理2019 嘉義國際超半程啤酒馬拉松公益路跑活動之後，年底再攜手合作，舉辦2019嘉義市國際管樂節嘉義馬拉松公益路跑賽事。賽道橫跨嘉義縣市，從嘉義市民生國中一路到嘉義太子大道折返，因此邀請嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠與馬拉松金牌選手楊睿慈，共同為活動代言。

黃敏惠表示，兄弟縣市不分家，大家一起攜手合作，除了此次的運動經濟，嘉義縣市在水利工程上也都相互幫忙，共同合作才能讓嘉義更美好。

翁章梁指出，縣市不分家，經濟生活圈本是一體，這場路跑賽事，除了能讓各地前來參與的選手體驗到嘉義之美外，也為嘉義的經濟發展帶來相當大的助益。

主辦單位強調，國際管樂節馬拉松保留以往風格，完賽後可獲烤雞、德國豬腳等完賽禮外，今年特別加入公益行列，路跑當天將開放嘉義市腦麻協會、華山基金會、若竹兒教育基金會等社福機構，到現場募集晶片，同時也為嘉義市民生國中、嘉義高中棒球隊募集比賽經費。

目前開放網路報名中，至今已超過8000人，縣巿首長強力合體號召，期望突破萬人參與，成為嘉義地區最盛大的馬拉松賽事，也為地方創造更大的運動經濟產值。