近日轟動國內的吳姓低調善人夫妻，被疑涉嫌「洗錢」80多億新台幣，19日嘉義地檢署指揮調查局幹員兵分多路，現場查扣2.4億餘元現金，以准現行犯逮捕並向法院聲押，卻為嘉義地院以逮捕程序不符而當庭釋放；昨(21)日檢方再逕行拘提到案，漏夜偵訊後，檢具事證再向地院提聲押，嘉義地院今(22)日重開庭，終於裁定「羈押禁見」。

嘉義市的吳姓台商與陳姓妻子，被疑涉嫌兩岸地下匯兌洗錢案，嘉義地檢署19日指揮調查局幹員在陳女大埔鄉娘家，房間地上查扣2.4億元現鈔，查得近2年已涉洗錢80多億元新台幣，經以「准現行犯」逮捕，複訊後移送嘉義地院聲押，遭法院以「逮捕程序不符」駁回，且當庭釋放；檢方不服再提抗告。

吳姓夫妻被當庭釋放後行蹤，據嘉義地檢署發言人蔡英俊主任檢察官表示，吳男離開法庭，立即北上，手機關機，行蹤不明，經啟動防逃機制，同時發出拘票，由調查局幹員持拘票，前往吳男住家拘提吳男未果，幹員即請吳妻勸吳男返回嘉義市，吳到昨晚才返回。

吳男返家後，幹員在吳男身上發現一張未劃位的機票，且查獲吳男一家4口已在辦理移民的相關資料，經幹員將吳姓夫妻逕行拘提，由嘉義地檢署陳靜慧檢察官漏夜偵訊後，認為吳姓夫妻涉犯違反銀行法7年以上之重罪，且有逃亡之虞，即再向地院提起聲押。

嘉義地院今天下午重開聲押庭審理，法院由事證認吳姓夫妻，涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，裁定「羈押、禁見」。