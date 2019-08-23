▲蘋果西打又見懸浮物！業者將擴大回收 120 萬瓶。（圖／翻攝自大西洋飲料股份有限公司網站）
▲蘋果西打又見懸浮物！業者將擴大回收 120 萬瓶。（圖／翻攝自大西洋飲料股份有限公司網站）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

新北市衛生局表示， 7 月 4 日及 7 月 18 日製成販售的寶特瓶裝 2000 毫升蘋果西打，有民眾向製造廠商反映「有懸浮物」，大西洋飲料股份有限公司於昨（ 22 ）日主動通報，已從 8 月 19 日起停止該項產品生產線，並預防性下架 3 月 5 日至 7 月 18 日生產的該項規格產品，預計將於 9 月 30 日前回收完畢。

消費者如購買寶特瓶裝 2000 毫升蘋果西打，批號為 108 年 7 月 1 日至 8 月 18 日，可持購買發票或產品向原購買通路進行退換貨；而大西洋飲料並擴大回收製造日期為 108 年 3 月 5 日至 6 月 30 日同規格商品，可憑未開封實品向原購買通路辦退換貨。亦可透過撥打 0800-241-548 或 02-2982-0061 ，由專人辦理退換貨。

▲新北市衛生局與大西洋飲料公司代表一同召開記者會。（圖／取自新北市衛生局網站）
▲新北市衛生局與大西洋飲料公司代表一同召開記者會。（圖／取自新北市衛生局網站）

至於工廠生產製造問題，由桃園市衛生局進行調查。市面上同規格商品目前尚由新北市衛生局檢驗中，若證實有變質、腐敗，恐將依食品安全衛生法規定，處新台幣 6 萬元以上 2 億元以下罰鍰，並依法停止製造加工。

根據《中央社》報導，去年蘋果西打也曾發生懸浮物事件，檢驗確認為酵母菌造成。此次為同一條生產線發生問題，擴大回收 20 萬箱、共 120 萬瓶 2000 毫升產品，目前生產此規格的 1 條產線已停線，另外 2 條不同規格生產線則正常生產。（編輯：林奐妤）

▲此次出現懸浮物的是 2000 毫升蘋果西打商品。（圖／取自新北市衛生局網站）

相關文章

外國小孩試喝台灣飲料反應大不同 這罐都讚「根本天堂」

外國小孩試喝台灣飲料反應大不同　這罐齊讚「根本天堂」

▲新北市衛生局獲得「107年度衛生教育業務宣導」6都中第一名，侯友宜勉勵再接再厲。（圖／新北市衛生局提供）

新北衛生局「衛生教育宣導」6都中奪冠！侯友宜勉勵打氣

▲被詢問是否學韓國瑜「爬樹」視察疫情，侯友宜回應會全力備戰、29區一起動起來防疫。（圖／記者宋原彰攝，2019.08.14）

新北爆登革熱！要學韓國瑜「爬樹」檢查積水？侯友宜說…

更多文章

▲不是所有青春痘類型都適用痘痘貼。（示意圖／取自 Pixabay ）

「痘痘貼」不是黏上去就好！　醫警告：2類痘用了更慘

▲餐餐喝珍珠奶茶，年僅 20 歲的小鮮肉腸道中發現黑色堅硬殘留物。（合成圖／圖左為示意圖，取自 Pixabay 、 Vietnam Net ）

每餐喝珍奶！小鮮肉腹劇痛20天　胃腸內「不明物」嚇壞醫

▲前男友總在女方出錢時瘋狂點超多食物，自己出錢時就不吃。（示意圖／取自 Unsplash ）

輪流付帳！超摳男友「專吃大餐」怒放生　5年後來訊驚呆