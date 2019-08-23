新北市衛生局表示， 7 月 4 日及 7 月 18 日製成販售的寶特瓶裝 2000 毫升蘋果西打，有民眾向製造廠商反映「有懸浮物」，大西洋飲料股份有限公司於昨（ 22 ）日主動通報，已從 8 月 19 日起停止該項產品生產線，並預防性下架 3 月 5 日至 7 月 18 日生產的該項規格產品，預計將於 9 月 30 日前回收完畢。

消費者如購買寶特瓶裝 2000 毫升蘋果西打，批號為 108 年 7 月 1 日至 8 月 18 日，可持購買發票或產品向原購買通路進行退換貨；而大西洋飲料並擴大回收製造日期為 108 年 3 月 5 日至 6 月 30 日同規格商品，可憑未開封實品向原購買通路辦退換貨。亦可透過撥打 0800-241-548 或 02-2982-0061 ，由專人辦理退換貨。

至於工廠生產製造問題，由桃園市衛生局進行調查。市面上同規格商品目前尚由新北市衛生局檢驗中，若證實有變質、腐敗，恐將依食品安全衛生法規定，處新台幣 6 萬元以上 2 億元以下罰鍰，並依法停止製造加工。

根據《中央社》報導，去年蘋果西打也曾發生懸浮物事件，檢驗確認為酵母菌造成。此次為同一條生產線發生問題，擴大回收 20 萬箱、共 120 萬瓶 2000 毫升產品，目前生產此規格的 1 條產線已停線，另外 2 條不同規格生產線則正常生產。（編輯：林奐妤）