影／崩壞了！狗狗冷眼看貓咪打醉拳　柴犬：你耍完了沒？
貓咪麵麵不斷使出「醉拳」挑釁柴犬妞妞（圖／IG@dear_zona）

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貓咪你到底是在演哪一齣？一隻10個月大的白底虎斑貓麵麵被主人目睹牠拱起身子不停想挑釁眼前的柴犬，自己前前後後屁顛的模樣與淡定看著牠的冷靜柴犬形成對比，不禁讓網友想問：「這是在打醉拳嗎？」

影／崩壞了！狗狗冷眼看貓咪打醉拳　柴犬：你耍完了沒？
麵麵：我要使出貓拳囉！（圖／IG@dear_zona）
妞妞：我到底是為什麼要在這裡看你耍猴戲…（圖／IG@dear_zona）

主人表示麵麵原本是南部奶奶在後院餵養的浪貓，但去年年底奶奶過世後第七天，他們聽見微弱的小貓叫聲，發現一隻一個月大的小奶貓在圍牆另一邊不斷哭叫，雖然小貓試圖攀著樹藤爬上圍牆，但還是有些差距，於是他們就拿了「鍋子」去「撈」，沒想到牠就自己跳進鍋子裡，覺得牠這麼不怕人又很有緣份，因此決定收編牠並取名為麵麵Noodle。

從南部奶奶家用鍋子撈回來的小貓取名叫「麵麵」（圖／@dear_zona提供）
從小就喜歡跟柴犬姐姐打鬧（圖／@dear_zona提供）

到了新家裡有一隻12歲的柴犬姊姊妞妞，每天跟麵麵作伴，吃飽後就開始打鬧，因為麵麵跟妞妞一起長大，因此個性偏犬系，每次妞妞出門散步時麵麵都要吵著跟，但因為牠不習慣項圈所以只好讓牠留在家裡，但是妞妞一回到家牠就會大聲叫，彷彿在抗議「為什麼不帶人家去！」的意味。而某天當一貓一狗又在客廳玩耍時，麵麵不知道是不是有偷喝主人的啤酒（誤～），一直在妞妞面前來來回回，貌似要打牠卻又沒出手，還轉身換個方向繼續，而淡定的妞妞就這樣看著妹妹發神經打醉拳，最後等太久不耐煩轉頭走掉，直接打臉麵麵！這段過程全被主人錄了下來，被網友笑稱：「功夫醉拳貓？」、「害我笑很久」、「貓咪表示你是喪屍嗎？」、「又一隻壞掉的貓！」、「超ㄎ一ㄤ的」、「柴犬表示這隻貓HEN有事！」，笑翻一堆網友呢！（編輯：陳珮瑜）

快來看看貓咪如何打醉拳吧！

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