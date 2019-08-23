被蔡英文總統封為「胖周瑜」的桃園市長鄭文燦也要減肥了！為了替10月在桃園舉行的全國運動會拍宣傳片，鄭文燦今(23)日到「館長」陳之漢的健身房合體拍片，順便向館長討教如何健身。

鄭文燦今日晚間將拍片花絮照放上臉書，立即吸引超過1萬6千位網友點讚，還特別點名屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌一起燃燒脂肪，告訴大家「桃園盧廣仲開始運動了」。

許多網友看見鄭文燦與壯碩的館長同框，紛紛留言表示，「燦燦變得好迷你」，對鄭文燦也有許多的鼓勵，「市長，桃園決不能輸給基隆，加油」；而被鄭文燦tag的潘孟安和林右昌也隨後留言回應，潘孟安說，「謝謝鄭文燦市長提醒身材，如果多辦幾次燈會，我一定會瘦下來」

林右昌指出，「8/27晚上八點基隆東岸空中跑道，我準備好了！文燦要一起來嗎？」三位想減肥的朋友彼此相互打氣的相挺之情溢於言表。

鄭文燦今日穿著全運會主題T恤「你哪裡人」向館長陳之漢討教健身之道，館長也細心的指導市長，深蹲、臥推和硬舉。鄭文燦表示他高中時摔跤社成員，要大家別小看他的小腿肌；文末還特別標註「桃園盧廣仲開始運動了」，也不忘幫館長即將在中壢開幕的健身房做宣傳。

臉書貼文一出，也有網友將林右昌和鄭文燦年輕的照片拿出來KUSO表示，三個月後，兩個人的樣子就會是這樣了！