嘉義溪口傳統糕餅鳥仔餅，小鳥造型酥鬆餅皮裡包著地瓜、芋頭等內餡，可愛討喜，是古早時期中元祭拜糕點之一，當地烘焙師傅蔡耀男自家糕餅店六十年來堅持製作鳥仔餅，延續古早味也開發新口味，禮盒包裝成為特色伴手禮，不管中元普渡或是逢年過節送禮，時至今日仍夯爆搶手。

鳥仔餅是中元普渡祭拜時令人眼睛為之一亮的糕點，烘焙師傅蔡耀男指出，鳥仔餅有其文化歷史，明末清初先人渡水來台，有些於黑水溝殞命，有些來台後水土不服未存活，物資不豐的年代為了祭祀先人們，後人即用溪口當地種植的地瓜、雜糧等製成糕餅祭拜，原本有許多型態，慢慢衍變為形似小鳥的「鳥仔餅」。

蔡耀男自家糕餅店在溪口製作鳥仔餅達六十年，保持傳統卻也開發新口味並符合顧客養生需求，蔡耀男表示，目前鳥仔餅有地瓜、芋頭、紅豆、綠豆、抹茶及香菇咖哩六種口味，因現代人不喜甜膩有負擔，所以採低油、減糖製作。

雖作法稍改，卻不影響口感，蔡耀男說，麵皮改用燙麵法製作，麵粉遇熱膨脹，筋性降低，延展性提升，達到皮薄酥脆效果。

蔡耀男堅持品質製作，將鳥仔餅從溪口傳統糕餅推升為嘉義嚴選伴手禮，不僅中元節仍是搶手祭拜小物外，還是中秋、過年等送禮特色禮品，吸引顧客或機關行號團購，好吃又討喜的鳥仔餅果然魅力無窮。