保養品也能節能減碳愛地球！為了幫產業尋求環保生態新商機，大葉生科技中心主任吳建一利用藻類需「二氧化碳」行光合作用特性，從「雨生紅球藻」中萃取蝦紅素，開發成功美粧系列商品，顛覆產業讓美粧品照顧肌膚、更可降低排碳量。

植物在生長過程中，需大量吸收二氧化碳行光合作用是基本常識，吳建一發現利用「雨生紅球藻」在光合作用過程中，可以形成高單位的「蝦紅素」，抗氧化比維生素C和花青素都還要高，還能清除體內自由基，預防老化，因此和澳迪公司合作開發出友善環境的系列的保養品。

大葉大學校長梁卓中表示，本次作品是與澳迪科技公司雙方並進一步合作開發「藻魅兒」保養品系列產品，運用雨生紅球藻當美粧原料，將澳迪科技公司開發之密閉管式反應器大量培養之雨生紅球藻，經過濃縮成藻泥之後，接著學校再以低溫烘乾技術製成藻粉、破壁技術破碎藻細胞壁、萃取出美粧原料，再經過機能驗證與配方設計與調製後，研發出面膜、精華液、乳液、面霜、手工皂五項產品。

吳建一指出此次產學合作除了雨生紅球藻美粧品系列開發之外，產品從Logo、包裝設計乃至品牌故事也是「美粧品暨醫美研發基地」與設計學院學生共同參與﹔萃取技術比照食用級活藻，培育過程也採「封閉全自動光反應養殖系統」，全程環控以確保品質，關鍵技術已提出專利申請。