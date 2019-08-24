「臺中國際動漫博覽會」漫迷朝聖　　２周突破6萬參觀人次

正在文化部文化資產園區舉辦的「2019臺中國際動漫博覽會」，２周來參觀漫迷絡繹不絕，即使連日天雨不歇，依舊阻擋不了漫迷熱情﹔依主辦單位台中市政府新聞局統計，入場參觀漫迷已突破6萬人次，創下歷史新高紀錄，今天切蛋糕與漫迷慶祝，新聞局主秘陳瑜呼籲漫迷，把握倒數最後3天展期，合力衝刺7萬入場參觀目標。

位於復興路的文化資產園區今天熱鬧滾滾，新聞局為「台中國際動漫博覽會」參觀人次創新高舉辦慶祝會，由動漫美少女團體表演動感十足的熱舞揭開序幕，在歡樂氣氛中，主秘陳瑜及策展人周育潤聯手宣佈，截至今天參觀人數突破6萬人次，並切蛋糕歡慶，同時邀請現場大批coser及民眾共享同樂，一起見證博覽會舉辦成功。

陳瑜主任秘書表示，第三屆「臺中國際動漫博覽會」自8月9日開展以來，已經迎接超過6萬參觀人次，感謝廣大漫迷支持。此外，今年首創摸彩活動，將於8月26日活動結束當天抽出本次所有獎項，包括3組日本東京雙人來回機票，歡迎全臺民眾把握最後３天機會，踴躍前來參觀體驗！

今年舉辦的「臺中國際動漫博覽會」，有不少創新紀錄，包括邀請於日本海外首展的《火影忍者》新世代《BORUTO慕留人》，規劃全臺唯一的「第七班忍術特訓」，以及展場限定的紀念品，包括護額及紙杯墊，吸引全臺火影迷慕名前來，短短2週，已締造歷年最多參觀人潮，佳績見證今年博覽會豐富多元亮點多。

新聞局表示，活動進入倒數計時，請把握24、25日最後週末假日活動，包括當紅的動漫美少女團體Candy Star音樂會、日本Sony Creative Products海外事業部武藤久美子總監的國際大師講座、日本動畫《從零開始的異世界生活》主角雷姆的聲優連思宇老師見面會、放映《標速宅男特別篇Re:RIDE》的動漫電影院等，希望再上向拉高參觀紀錄，向七萬人次挺進。