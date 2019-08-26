歌手李榮浩近期在音樂選秀節目《中國好聲音》中擔任導師，聲名再次大漲，但近日卻因給學員李凡一選了一首網路歌曲引發了風波，雖然這首夯曲《你的酒館對我打了烊》的難度很高，卻被不少網民認為這只是一首「口水歌」，吐槽這首歌很Low難登大雅之堂，認為他為學員選錯了歌。對此，李榮浩相當憤怒並在微博上寫下了「8點聲明」反擊。

李榮浩25日在微博上發長文，解釋音樂的檔次不該以「出生」來斷定：「是否一首歌只要出生在網路，在網路上被大家熟知，不管多少人喜歡 就代表了低級？」也用自己的出生背景比喻：「如果是的話，我出生在窮人家庭，但不管我多努力，被多少人認可，就註定我就是下等人、永遠無法登上大雅之堂嗎？」

李榮浩表示自己非常喜歡這首歌，而且歌曲的難度很高。因此對網友的質疑感到十分不解：「如果真的說網路歌曲就代表沒有檔次、沒有品味的話，我想請問那一首被幾億人傳唱的作品，代表了些什麼？是代表這幾億人都沒有品味嗎？」並問道：「山珍海味就一定代表好嗎？酸辣土豆絲就一定low嗎？」

最後他對酸民下了忠告：「請務必不要再给音樂分高低貴賤，白菜雖然便宜但不代表他low」，稱音樂你喜歡也好、不喜歡也罷，不要隨意去批判別人喜歡的東西，還幽默舉例：「你不喜歡吃臭豆腐，你也不會罵喜歡吃的人low，如果你會罵，那我錯了，對不起，是我的不對， 你是對的，請繼續保持」並貼上一張遮住雙眼的圖片表示無奈。

未婚妻楊丞琳、歌手阿信都轉發或留言表示認同，不少粉絲也在底下留言支持他，：「真不愧是我喜歡了這麼多年的你」、「用心感受音樂，尊重所有音樂人」、「不要去理那些噴子，每個人都有自己的看法，我們永遠支持你。」、「很好聽啊，沒毛病。」，也有網友持反對意見：「但是網路音樂80％都是口水歌，無行中就形成了一種刻板印象，就覺得網路音樂就很low吧。」、「同意音樂沒有高低貴賤之分的，但是我依然不太接受網路歌曲，他的旋律或者歌詞實在無分像別的歌曲那樣打動我。」（編輯：吳俐文）