▲陶板屋與財團法人為台灣而教教育基金會（TFT）攜手合作邁入第6年，持續為偏鄉教育而努力。（圖／陶板屋提供）

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陶板屋與財團法人為台灣而教教育基金會（Teach for Taiwan，TFT）攜手合作邁入第6年，持續為偏鄉教育而努力，今年偕同台灣在地文創品牌「印花樂」推出公益商品「舒眠頸枕手札組」。公益商品販售所得扣除成本後將全數提供「為台灣而教Teach For Taiwan」協會(簡稱TFT)作為師資培育基金運用，陶板屋與為台灣而教協會誠摯邀請您，藉由認購本次公益商品支持Teach For Taiwan，讓孩子的出身不再限制他的未來，陶板屋為響應公益的您獻上美味盡興！

陶板屋關懷偏鄉教育，善盡企業社會責任與TFT長年合作。業者指出，TFT是一群關心台灣「教育不平等」議題的行動者，平均年齡只有25歲的「憨人」所組成，於2013年創立迄今，已服務超過3600個偏鄉孩子，為了讓這裡的孩子不因出身而受限，他們捲起袖子投入這場溫柔的革命，希望台灣的孩子們不論出身都能擁有優質的教育和自我發展的機會。

舒眠頸枕採用100%舒適純棉表布，搭配野花草與紫蜻蜓的印花設計，色調柔和又溫暖，適合上班族午間小憩或旅行相伴。而陶心記事手札本，內頁可攤平、好書寫，清爽版面設計再搭配獨一無二的童趣印花圖樣，讓人愛不釋手。今年「知書答禮」以「為孩子的未來發聲」為主題，持續號召社會大眾一同為台灣偏鄉教育努力，期望藉此成就偏鄉孩子自我發展及美好盼望！

這次認購的公益商品內含「陶板屋套餐買１送１感謝卡」、「2020年陶心記事手札」、「祕密花園舒眠頸枕」，限量認購2萬組，每組399元，即日起在博客來網路通路獨家販售。

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▲頗受好評的陶板屋「2019知書答禮」活動又來了，這次TFT與印花樂，打造實用與收藏兼具的公益商品「舒眠頸枕手札組」，內含陶板屋套餐買一送一感謝卡。（圖／陶板屋提供）

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