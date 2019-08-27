網路無遠弗屆，現在交友的方式已不僅限於面對面，透過交友軟體也能認識陌生人，但得小心別受騙！中國大陸一名女子透過交友軟體認識「帥哥機師」，前前後後給了對方多達 80 萬元，最後見到對方真面目卻是一名大叔，嚇得她再也不相信網路戀愛。

根據《看看新聞》報導，幾個月前，中國大陸重慶市沙坪壩區一名王姓女子，最近透過交友軟體認識一名機師男友。雙方沒見過面，但對方自稱是機師，而且常發機場「工作時」的照片、影片給王女，帥氣多金的形象很快就融化了王女的心。

後來，男友經常以跑車撞壞、家人生病等理由向王女借錢。照理說機師的收入不會如此，但王女總是被男友溫言軟語說服，一股腦地轉帳，前前後後加起來竟給出多達人民幣 18 萬元（約台幣 80 萬）。最終，王女總算首度見到男友的真面目，只是並不是兩人約會的場合，而是遭警方約談時。

警方表示，這名林姓嫌犯沒有正當職業，他在重慶租房子住，專門利用他人的影片、照片假冒為自己，在重慶、四川、湖南、雲南等地詐財，共得手人民幣 30 多萬元（約台幣 131 萬） 。警方把林嫌的照片拿給王女看，圖中只見一名年近 40 歲的胖大叔，跟鮮肉機師的形象差異過大，嚇得她直呼學到教訓，「網上發的這種照片，再帥也不要相信」。（編輯：林奐妤）