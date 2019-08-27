基隆市長林右昌日前被臉書粉絲專頁翻出30年前青澀照，外界才發覺原來年輕的他竟然神似日本男星「三浦春馬」，更搞笑留言「政治到底對林右昌做了什麼？」林右昌也喊話要大家給他3個月瘦回去，今天（27日）晚上八點號召民眾一起健康夜跑，更透露一個多禮拜來，注意飲食的生活型態已經得到成果「減了5公斤」。

林右昌穿著太太買的嶄新運動裝，現身基隆東岸商場頂樓戶外跑道，大談最近的減重之道，「飲食上特別注意！最近是中元普渡，參加活動的時候跟大家說市長正在減肥，不能吃也不能敬酒，這一個多禮拜來其實已經減了5公斤」。林右昌稱目前甜的東西不吃、澱粉類也少吃，盡量吃蔬菜、蛋白質，就連最喜歡的可樂都不喝了！他更自曝過去不良習慣，「以前都餓到晚上才吃，陽春麵大碗不然就是泡麵兩球，所以不胖也很難，現在調整飲食調整作息之後就很健康」。

媒體問到會不會想要帶動縣市首長減重風氣？林右昌表示，縣市長真的都很忙，剛好這個機會克制自己，「不要給其他縣市長壓力，給我自己壓力就好，我跟自己比就好」。記者追問市長「今天跑步想要跑幾圈？」林右昌笑而不答，最後順著跑道跑了整整四圈，將近一公里的距離，滿身是汗離開現場，而距離驗收體態的時間，還剩下85天可以努力。