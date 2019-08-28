由高雄發跡的手搖飲攤，堅持使用台灣好茶，這道地的茶香也飄向國際，有「食品界米其林」之稱的比利時ITQI（International Taste＆Quality Institute）國際風味品質評鑑，日前公布2019評鑑結果，來自高雄的烏弄手搖飲，以「冬片仔、金萱烏龍」，榮獲2星評鑑獎章殊榮，為台灣原生茶打響國際名號。

ITQI評審來自於15個極負盛名的歐洲米其林主廚組成的評審團隊，試飲評分時是使用「盲測」形式，針對味覺的第一印象、產品外觀、香氣、口感、質地及餘韻等綜合表現，進行全面性評分，是全球業界人士公認具影響力評鑑之一。

由近60顆米其林星星組成的評審團隊，試飲報告中以「口感清甜柔和，鼻腔中充滿淡雅甜香，尾韻卻帶點炭培味」，形容金萱茶風味協調特殊；「口感豐潤滑順，花香口齒流韻，餘韻甘美」，形容冬片仔花香奔放的驚喜口感。

2011年陳昱棋創立「烏弄」品牌，在高雄復興路上的騎樓賣起手搖飲，雖然攤子小，但茶葉堅持使用成本高的台灣當地特色茶，卻因店面是屬於路邊小攤販形態，也不是知名品牌，根本沒有顧客上門，差點倒閉，向銀行陸續借了上百萬，有了資金加上不放棄的精神，終於等到懂茶的顧客開始慢慢回流，名氣才逐漸打開，如今獲此殊榮，陳昱棋感動的說「8年的堅持非常值得。」

陳昱棋説，專注做台灣「單品茶」，所有茶葉百分百台灣產，用什麼茶種就取什麼品名，絕不混茶。真正的台灣茶喝了會解渴還有回甘香氣，強調喝茶回歸自然，不加糖更好喝，讓民眾喝手搖飲也能喝的很健康。