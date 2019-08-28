考上大學之後的人生新旅程，每個人的目標不同，有些人想好好讀書、發展志趣，也有人選擇「由你玩 4 年」爽爽過。最近中國大陸山東煙台市一名 19 歲男學生姜雲飛考上了大學，特別的是，他是高分考上了男女比例 1：10 的「山東女子學院」，許多人紛紛好奇他為何要報考這所女子學院，他則表示：「媽媽說男人一輩子找媳婦是頭等大事！」言論一出讓他立刻在網路上爆紅。

綜合大陸媒體報導，近來微博等社群網站上瘋傳一段影片，影片中一名剛考上大學的新生姜雲飛開心表示，自己考上了「山東女子學院」，別人問他為何報考這所學校？他則笑稱：「聽說女子學院的男女比例 1：10，媽媽說男人一輩子找媳婦是頭等大事！」事後驚覺自己在網路上爆紅，姜雲飛也趕緊出面解釋，表示這其實只是一句玩笑話。

姜雲飛解釋，之所以會那樣說，是因為考上大學之後，親戚們一直問他：「為什麼要報考女子學院啊？」自己覺得不太好解釋，解釋太多親戚也不一定明白，因此乾脆開玩笑說：「女子學院女生多，好找對象啊！」沒想到一句話卻讓他在網路上爆紅；對此，姜媽媽也透露，當時她向親朋好友說：「兒子上女院是為了好找媳婦！」其實也只是隨口說說，沒想到兒子因為這件事在網路上「火了」，讓她哭笑不得。

報導指出，事實上，姜雲飛是以春季高考 654 分、高出本科線 77 分的高分錄取了「山東女子學院」的商貿專業，報考這所學校的真正原因，姜雲飛透露其實是經過深思熟慮的，因為當初聽了學姐的詳細介紹，才覺得這所學校真的不錯，才會選擇報考；他也表示，其實春季高考可選擇的學校本來就不多，實際到學校報到之後發現，學姐們對他都展現出善意，讓他感覺女院會是一個溫暖的大家庭。（編輯：王錫謙）