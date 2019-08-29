咳嗽、流鼻水，都是感冒常見的症狀。但家長要注意，當發現寶寶有以上症狀，不要直覺認為一定是感冒，也有可能是被誘發過敏，而出現的初期症狀！高雄榮民總醫院兒童醫學部楊智絜醫師提醒，若家長未注意寶寶出現過敏跡象，沒仔細預防，將來有可能讓過敏越演越烈，甚至影響免疫發展。像是患有呼吸道過敏的孩子，便較容易頻繁感冒，非常辛苦。一旦過敏，影響的是一輩子的健康，家長不可等閒視之。

3歲前是防敏關鍵期 提前做好準備 避免孩子長期與藥罐為伍

要如何判定寶寶是否過敏？楊智絜醫師說明，過敏在不同成長階段會表現在不同部位。一開始可能會出現在腸胃、消化方面，像是嘔吐、拉肚子，嚴重的可能會有血絲便。隨寶寶成長，可能轉移到呼吸道，演變成過敏性鼻炎、氣喘等併發症。

過敏於白天、夜晚都可能發作。若於夜晚發作，孩子受不舒服症狀所擾，犧牲的不只是睡眠品質，也容易造成孩子白天情緒不穩定、注意力難集中，甚至影響學習表現。且過敏的孩童在生病感冒時，容易誘發過敏的症狀，導致病症更嚴重，復原期也會較一般人要長。

過敏兒一旦誘發嚴重併發症，需要長久時間治療。診間曾看過一位嚴重案例，因喘息發作，常需住院治療，平常也要頻繁往返醫院，才能控制好症狀。因此發現寶寶出現初期症狀時，應盡快向醫師諮詢。尤其3歲以前不僅是免疫系統發展的關鍵，更是預防過敏的黃金期，做好準備，才能最大機會避免過敏發生。

1歲半以前的過敏案例 近五成原因是因牛奶蛋白和雞蛋誘發

預防過敏，應從環境與飲食雙管齊下。「環境」部分，應勤打掃、遠離菸味空間，家中也可以使用空氣清淨機、除濕機維持清潔。除了居家清潔外，「慎選飲食」也是過敏預防的關鍵。

研究指出，在1歲半以前的案例中，有近五成的過敏原因是來自牛奶蛋白或雞蛋。楊智絜醫師解釋，牛奶蛋白分子較大，在通過寶寶腸胃時，容易被視為外來物，產生排斥反應。因此媽媽最好以哺餵母乳為優先，母乳中含有珍貴的營養素，是寶寶成長所需的最佳補充，且其中的免疫因子有助於預防過敏。但若媽媽因個人因素不便哺餵母乳，建議可以選擇「部分水解蛋白配方」來銜接。

水解品牌選擇多 選擇精準技術 切斷刺激片段才能有效防敏

市面上水解配方選擇眾多，如何挑選合適的品牌成了一門學問。楊智絜醫師分享，建議從大廠牌考慮，除了保證其技術成熟、營養價值豐富，且若有經過大規模臨床實證背書，更可以讓爸媽放心。精準的水解技術，能準確找出並切斷易引起過敏反應的刺激片段，並將其轉換為溫和、好吸收的小分子，讓牛奶蛋白進入寶寶體內時，不會引起不必要的過度反應，同時可訓練免疫耐受性，未來再遇到刺激時，便不會輕易誘發過敏，能更有效的調整寶寶體質。