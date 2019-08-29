▲一對夫妻平時注重身體，唯獨騎車沒有戴口罩的習慣，卻因此罹癌。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）
▲一對夫妻平時注重身體，唯獨騎車沒有戴口罩的習慣，卻因此罹癌。（示意圖／圖中非當事人，取自 Unsplash ）

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沒戴口罩騎車，竟因此罹患肺腺癌？ 60 多歲的的王姓牧師夫婦雙雙檢出肺腺癌，手術後順利清除肺腺癌病灶。王牧師呼籲，有肺癌家族病史的家庭，尤其父母親曾檢出肺癌的家庭是高危險群，務必定期接受肺癌相關篩檢。

67 歲的王姓牧師夫婦，平日生活簡單，習慣以機車代步拜訪會友。夫妻倆注重健康，每年都固定會做健康檢查，唯獨 40 年來騎車都不戴口罩。後來王牧師的右上肺葉發現結節，以 3D 影像單孔胸腔鏡進行手術切除後，病理檢查確診為肺腺癌早期。 64 歲的牧師娘則是發現左下肺有一結節，密度增厚，同樣進行胸腔鏡手術切除後，同樣經病理檢驗確診為肺腺癌早期。

▲王牧師夫婦與王秉彥醫師。（圖／彰化基督教醫院提供）

彰化基督教醫院胸腔外科主任王秉彥醫師表示，肺癌死亡率高居所有癌別第一，連續 8 年居冠，儼然是新國病。肺癌早期沒有明顯症狀，多由健康檢查發現。小於 1 公分的結節雖然定期追蹤即可，但檢查時如發現結節變大或長厚、型態改變，就需更加留意是否需要手術治療。

王秉彥提醒，吸菸民眾、曾罹患肺結核或其他肺部慢性疾病者、長期暴露空汙菸害等致癌環境，或有肺癌家族病史者都是罹患肺癌的高危險群，應自主定期接受肺癌篩檢。王牧師夫婦手術後，都會彼此提醒騎摩托車出入戴口罩，也開始固定會到戶外空氣清新的地方踏青。（編輯：林奐妤）

▲王秉彥醫師講解 3D 影像單孔胸腔鏡手術。（圖／彰化基督教醫院提供）

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