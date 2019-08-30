中國大陸一名 22 歲男子在與女友約會熱吻後，慢慢出現發燒、喉嚨痛等不舒服症狀。他原本以為只是感冒，殊不知病況一直沒有轉好，求助醫師才發現自己竟然得了「接吻病」。

根據《瀟湘晨報》報導，中國大陸湖南省一名 22 歲的男子出現畏寒、發燒、喉嚨痛、乾嘔等症狀就醫。醫師問診時發現，這名男子一周前曾和女友約會，從那之後就開始出現身體不適症狀。檢查發現除了上述症狀外，病患還有扁桃腺腫大、喉部化膿分泌物，且頸部、腋下、腹股溝等處的淋巴結腫大，伴隨脾臟腫大，種種跡象顯示體內受到感染。

進一步血液檢查，該名患者淋巴求指數過高、 EBV 抗體陽性，第 4 型人類皰疹病毒（ EB 病毒）明顯升高，確診罹患「傳染性單核細胞增多症」，俗稱「接吻病」（ kissing disease ）。而醫師詢問後，發現該名患者的女友近日也出現喉嚨痛、扁桃腺腫大等情況，極有可能也被 EB 病毒感染。

湖南省第二人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任曾祥伯表示，「接吻病」是透過唾液傳染 EB 病毒，該病毒會在咽部上皮細胞內增生繁殖，常見青少年族群發病。接吻病的 3 大症狀為「發燒」、「喉嚨痛」、「淋巴結腫大」，建議情侶們在疾病傳染期或抵抗力不佳時不要接吻。（編輯：林奐妤）