日本人對珍珠奶茶的喜愛，在近期達到一種前所未有的高峰。各種花式「玩珍珠」的創意料理紛紛出籠，像是珍珠奶茶泡飯、珍珠銀絲卷等等，甚至還有人專門拿珍珠塞鼻孔自拍，讓人嘖嘖稱奇。但這股珍珠熱，難道僅限於年輕人之間嗎？日本節目訪問到一位中年大叔，他透露想喝珍奶但又怕遭致外界怪異的眼光，心酸的遭遇引發網友討論。

東京一間蕎麥麵店，以珍珠粉圓代替鮭魚卵放在丼飯之中，造成話題。有節目工作人員特別前去採訪，看到一位中年男子正在店內用餐，便上前訪問。中年男子稱讚珍珠的口感絕佳，和鮭魚卵一樣好吃，但他卻也意外透露說，自己真的沒有勇氣去買珍珠奶茶，所以才想來嚐試看看這種珍珠特製料理。

但是為何會沒有勇氣去喝珍珠奶茶呢？其實日本之前也發生過，女網友抱怨珍珠奶茶店內雇用了大叔當員工，破壞了可愛的氛圍，結果後來發現女網友口中的大叔員工，其實就是店老闆！店老闆事後甚至還發推特向女網友解釋，希望她不要因為討厭大叔而討厭珍奶。

但重點是，大叔與珍珠奶茶到底有什麼衝突呀？有網友舉例說明，就像台灣男生會覺得逛化妝店或者幫女生買衛生棉很不自在一樣，在年輕人中引發狂熱的珍珠奶茶，出現中年男子可能讓某些人不舒服。從那位大叔透露自己不敢去買珍奶看來，這種無形的社會壓力還真的存在。（編輯：倪浩軒）