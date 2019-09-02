嘉義縣溪口鄉是國內飼養鵪鶉重鎮，昨（1）日卻傳出爆發全國首例的飼養鵪鶉感染「高病原禽流感」疫情，遭撲殺鵪鶉數量多達4萬6千多隻，縣府防疫人員曾經費逾5個多小時才完成撲殺，為嚴格面對疫情，目前已對疫場週邊環境進行消毒，並逐場一一採檢、防疫中。

嘉義縣溪口鄉8月29日爆發謝姓飼主，飼養的鵪鶉發生異常死亡情形，飼主即主動通報縣政府疾病防治所派員採樣，檢驗結果確認為感染「高病原禽流感」。這是「全國首例」鵪鶉場感染禽流感案例，且鵪鶉數量多達4萬6184隻，嘉義縣府防疫人員非常慎重的處理，曾費時逾5個多小時進行撲殺，且對疫場週邊環境嚴加進行消毒與防疫。

縣府防治所今(2)日再派出10多名防疫人員身著防疫裝備，進入飼場逐一處理鵪鶉，並一一置入鐵製鳥籠層層疊放，且予以清場消毒，再對疫場周邊1公里的12處家禽場，進行嚴格採樣、檢測，防止疫情擴散。

謝姓飼主面對疫情無情的發生，看到辛苦飼養的鵪鶉遭到撲殺，一臉無奈的表示，都「去了了」了！不能理解飼場管理都符合安全衛生規定，病毒到底是如何傳染的？

家畜所指出，昨天下午對疫場已完成撲殺作業，總計撲殺4萬6184隻，約5600kg，今天一早已完成疫場周圍1公里內12禽場的採樣檢測工作（含4場空舍、雞2場、鴨6場)，並將持續每月進行採樣1次，共需採3次為禽流感呈陰性，同時會再進行全場與周邊密集區公共區域消毒。

疾病防治所林珮如提出呼籲，請養禽業者落實生物安全管控措施，且請業者發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀，或異常死亡情形，應立即通報地方動物防疫機關，並依照動物防疫人員指導為必要處置措施，以防止病原擴散。

防疫所再次呼籲，地方動物防疫機關持續於禽場週邊區域進行消毒，請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，以共同清除生產環境中禽流感病毒。